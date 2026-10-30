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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

سیلوی متخلف در کرخه به اتهام اختلاط خاک با گندم دولتی پلمب شد

سیلوی متخلف در کرخه به اتهام اختلاط خاک با گندم دولتی پلمب شد

کرخه - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرخه گفت: یک واحد سیلوی نگهداری غلات در شهرستان کرخه به دلیل اختلاط عمدی خاک با گندم دولتی پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق حیدری صبح امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به جزئیات این پرونده، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی‌های بازرسان ذی‌ربط مبنی بر وقوع تخلف در یکی از واحدهای نگهداری غلات، دستگاه قضایی با قاطعیت به موضوع ورود کرد و با حضور در محل و بررسی میدانی ابعاد موضوع، دستورات لازم جهت پیگیری روند رسیدگی صادر شد.

وی با بیان اینکه ارزیابی کارشناسان نشان داد خاک و ناخالصی به‌صورت عمدی با گندم دولتی مخلوط شده بود، افزود: این اقدام با هدف سودجویی نامشروع و به زیان حقوق عمومی صورت گرفته بود که پس از تأیید قطعی این تخلف، دستور پلمب فوری سیلو صادر و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرخه تصریح کرد: صیانت از امنیت غذایی، سلامت شهروندان و حفاظت از منابع عمومی از خطوط قرمز دستگاه قضایی است؛ لذا با هرگونه سوءاستفاده، اخلال در نظام توزیع و تضییع حقوق بیت‌المال، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6994135

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