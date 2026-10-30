به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب هاشمی صبح امروز جمعه در جریان بازدید از واحدهای صنعتی آبادان با اشاره به اهمیت توسعه صنایع وابسته به شیلات، اظهار کرد: بررسی میدانی وضعیت واحدهای تولیدی، شنیدن مسائل و مشکلات فعالان این بخش و پیگیری موانع موجود، نقش مهمی در حمایت از تولید، حفظ اشتغال و تقویت زنجیره ارزش محصولات دارد.

وی با اشاره به بازدید معاون مدیر صنایع غذایی و کارشناسان سازمان از سه واحد فعال در حوزه تولید خوراک آبزیان و فرآوری محصولات شیلاتی مستقر در شهرک صنعتی آبادان، افزود: در این بازدیدها ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی مجموعه‌ها بررسی و مسائل و مشکلات آن‌ها از نزدیک ارزیابی شد.

هاشمی بیان کرد: شناسایی ظرفیت‌های تولیدی و پیگیری موانع پیش‌روی واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، از اقدامات ضروری برای حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و شیلاتی است.