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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی و شیلاتی از ضرورت‌های خوزستان است

رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی و شیلاتی از ضرورت‌های خوزستان است

آبادان - مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی، رفع موانع تولید و توسعه ظرفیت‌های صادرات محصولات کشاورزی و شیلاتی از ضرورت‌های استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب هاشمی صبح امروز جمعه در جریان بازدید از واحدهای صنعتی آبادان با اشاره به اهمیت توسعه صنایع وابسته به شیلات، اظهار کرد: بررسی میدانی وضعیت واحدهای تولیدی، شنیدن مسائل و مشکلات فعالان این بخش و پیگیری موانع موجود، نقش مهمی در حمایت از تولید، حفظ اشتغال و تقویت زنجیره ارزش محصولات دارد.

وی با اشاره به بازدید معاون مدیر صنایع غذایی و کارشناسان سازمان از سه واحد فعال در حوزه تولید خوراک آبزیان و فرآوری محصولات شیلاتی مستقر در شهرک صنعتی آبادان، افزود: در این بازدیدها ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی مجموعه‌ها بررسی و مسائل و مشکلات آن‌ها از نزدیک ارزیابی شد.

هاشمی بیان کرد: شناسایی ظرفیت‌های تولیدی و پیگیری موانع پیش‌روی واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، از اقدامات ضروری برای حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و شیلاتی است.

کد مطلب 6994143

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