آبادان با ۸۶ درصد بیشترین رطوبت نسبی را در خوزستان ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پایش‌های انجام‌شده از ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه هفتم آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز جمعه هشتم آبان، میانگین رطوبت سطحی در ایستگاه‌های استان به ۵۹.۹ درصد رسید.

پس از آبادان، ایستگاه‌های ایذه با ۷۸ درصد و بندر ماهشهر با ۷۷ درصد بیشترین رطوبت را ثبت کردند. در مقابل، ایستگاه هفتکل با ۳۸ درصد و حسینیه با ۴۰ درصد کمترین میزان رطوبت نسبی را در ۲۴ ساعت گذشته داشتند.

میزان رطوبت در سایر شهرهای استان از جمله شوش ۷۳، هویزه ۷۲، گتوند ۷۰، اهواز (فرودگاه) ۶۹، شادگان و بستان ۶۵، بهبهان ۶۲ و امیدیه ۵۶ درصد گزارش شده است.