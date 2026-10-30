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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

آبادان با ۸۶ درصد بیشترین رطوبت نسبی را در خوزستان ثبت کرد

آبادان با ۸۶ درصد بیشترین رطوبت نسبی را در خوزستان ثبت کرد

اهواز- اداره‌کل هواشناسی خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه هواشناسی آبادان با ثبت ۸۶ درصد، بیشترین میزان رطوبت نسبی را در سطح استان به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پایش‌های انجام‌شده از ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه هفتم آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز جمعه هشتم آبان، میانگین رطوبت سطحی در ایستگاه‌های استان به ۵۹.۹ درصد رسید.

پس از آبادان، ایستگاه‌های ایذه با ۷۸ درصد و بندر ماهشهر با ۷۷ درصد بیشترین رطوبت را ثبت کردند. در مقابل، ایستگاه هفتکل با ۳۸ درصد و حسینیه با ۴۰ درصد کمترین میزان رطوبت نسبی را در ۲۴ ساعت گذشته داشتند.

میزان رطوبت در سایر شهرهای استان از جمله شوش ۷۳، هویزه ۷۲، گتوند ۷۰، اهواز (فرودگاه) ۶۹، شادگان و بستان ۶۵، بهبهان ۶۲ و امیدیه ۵۶ درصد گزارش شده است.

کد مطلب 6994145

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    نظرات

    • فرید NL ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۸
      4 0
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      زمستون داره میرسه شهرهای خوزستان هنوز گرفتار شرجی وگرما هستیم

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