بخشش یک محکوم به قصاص در مازندران به عشق و حرمت حضرت زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی افزود: این گذشت ارزشمند با تلاش صلح‌یاران مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان ساری محقق شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت رهایی این محکوم به قصاص نفس با گذشت اولیای دم، تاکید کرد: پرونده مذکور مراحل قانونی را طی کرده و رأی صادره در آن نیز قطعیت یافته بود که با پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های مؤثر در مسیر صلح و سازش، به رضایت قطعی اولیای دم و گذشت از حق قصاص منتهی شد.

پوریانی با اشاره به تحقق این مهم در نخستین روز آغاز پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم»، از خانواده اولیای دم به دلیل تصمیم انسان‌ دوستانه خود قدردانی و تصریح کرد: این گذشت ارزشمند، بار دیگر ظرفیت مؤثر گفتگو، میانجی گری و اصلاح ذات‌البین را در حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش به نمایش گذاشت.

رئیس کل دادگستری مازندران، گذشت از حق قصاص را تصمیمی بزرگ و دارای آثار عمیق انسانی و اجتماعی عنوان و خاطرنشان کرد: در پرونده‌هایی از این دست، تلاش برای برقراری ارتباط سازنده با اولیای دم، فراهم کردن زمینه گفتگو و جلب رضایت آنان، نقشی مهم در دستیابی به صلح و سازش دارد؛ مسیری که در صورت تحقق اراده برای بخشایش، می‌تواند به پایان اختلاف و فراهم شدن فرصت دوباره زندگی برای محکوم منتهی شود.

پوریانی اشاره به تقارن این اقدام با آغاز پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» اظهار کرد: تحقق چنین گذشتی در نخستین روز این پویش، جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ والای گذشت، ایثار و بخشایش است و نشان می‌دهد که ترویج آموزه‌های دینی و اخلاقی، به‌ویژه در زمینه عفو و اصلاح ذات‌البین، می‌تواند زمینه‌ ساز تصمیم‌هایی سرنوشت‌ساز و امیدآفرین در زندگی انسان‌ها باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: فرهنگ صلح و سازش، افزون بر آثار فردی و خانوادگی، در تحکیم پیوندهای اجتماعی و کاهش زمینه‌های تداوم اختلافات نیز نقش مهمی دارد. از این رو، استفاده از ظرفیت صلح‌یاران و تلاش برای حل‌وفصل اختلافات از طریق گفتگو و جلب رضایت طرفین، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به گسترش فرهنگ مدارا و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کمک کند.

پوریانی با تأکید بر نقش صلح‌یاران در پیگیری پرونده‌های مستعد سازش، تلاش این افراد را بخشی ارزشمند از ظرفیت‌های اجتماعی در کنار مجموعه قضایی دانست و گفت: پیگیری دلسوزانه، گفتگو با طرفین و فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه برای گذشت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در حل اختلافات و تحقق سازش مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت‌های صلح‌ محور در جامعه، خاطرنشان کرد: گذشت محقق‌شده در این پرونده، آن هم در شرایطی که حکم قصاص در مرحله اجرا قرار داشت، نشان داد که با فراهم شدن زمینه گفتگو و جلب رضایت اولیای دم، حتی در مراحل پایانی یک پرونده نیز می‌توان به صلح و سازش دست یافت.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم فعالیت‌های صلح‌یاران و مشارکت مؤثر مردم در برنامه‌های ترویج عفو و بخشایش، زمینه گسترش فرهنگ گذشت، تقویت همبستگی اجتماعی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بیش از پیش فراهم شود.