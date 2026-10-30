شکسپیر سینما رفت؛ درگذشت پاتریک استوارت ابرقهرمان «مردان ایکس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، پاتریک استوارت، بازیگر پیشکسوت بریتانیایی عرصه‌ تئاتر که به یک نماد علمی تخیلی در فیلم‌های «پیشتازان فضا» و «مردان ایکس» بدل شده بود و حال و هوایی شکسپیری به این شخصیت‌ها بخشیده بود، از دنیا رفت.

وی مدتی کوتاه درگیر آلزایمر و زوال عقل ناشی از اجسام لویی بود.

این بازیگر بریتانیایی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ سابقه چند دهه کار کلاسیک در تئاتر انگلستان داشت، به عنوان یک چهره ناآشنا برای آمریکایی‌ها به عنوان فرمانده ناو هواپیمابر اینترپرایز وارد «پیشتازان فضا» شد.

رابرت جاستمن‌تهیه‌کننده «پیشتازان فضا: نسل بعدی» که به صورت اتفاقی وی را دیده بود و شیفته سبک اشرافی خاص وی در ارائه شکسپیر شده بود، پس از یک فرآیند انتخاب جنجالی، وی را وارد سریالی کرد که تصور نمی‌کرد بیش از یک فصل دوام بیاورد. هیچ یک از سازندگان سریال تصور نمی‌کردند که تلاش برای احیای یک سریال نمادین مانند «پیشتازان فضا» بتواند جا پای اثری بگذارد که با حضور ویلیام شاتنر و لئونارد نیموی جاودانه شده بود.

سریال «نسل بعدی» در سپتامبر ۱۹۸۷، دو ماه پس از تولد ۴۷ سالگی استوارت، برای اولین بار پخش شد و پس از فراز و نشیب‌ها، سال ۱۹۹۰ با فصل سوم در حالی به پایان رسید که به اوج جدیدی رسیده بود.

در پایان‌بندی هیجان‌انگیز قسمت پایانی که در تاریخ «پیشتازان فضا» بی سابقه بود، پیکارد توسط نژادی بیگانه به نام «بورگ» ربوده و جذب شده بود تا یک لحظه واقعاً تکان‌دهنده در تلویزیون را دهه‌ها قبل از اینکه چنین پیچش‌هایی رایج شود، رقم بزند.

استوارت پس از آن به نقطه اصلی سریال‌های علمی تخیلی از جمله سریال «دیروز انترپرایز» در سال ۱۹۹۰ و «نور درونی» در سال ۱۹۹۲ بدل شد.

سریال «نسل بعدی» سال ۱۹۹۴ پس از ۷ فصل به پایان رسید و با نامزدی جایزه امی برای سریال درام برجسته و تولید چهار فیلم به پایان رسید: «پیشتازان فضا: نسل‌ها» (۱۹۹۴) با حضور شاتنر؛ «پیشتازان فضا: اولین تماس» (۱۹۹۶)؛ «پیشتازان فضا: شورش» (۱۹۹۸)؛ و «پیشتازان فضا: نمسیس» (۲۰۰۲) که استوارت را در مقابل تام هاردیِ آن زمان ناشناخته در نقش کلون جوان‌تر پیکارد قرار می‌داد.

استوارت که باور داشت وی به نوعی با «پیشتازان فضا» قربانی کلیشه‌های رایج شد وقتی پیشنهاد ایفای نقش پروفسور چارلز خاویر در «مردان ایکس» (۲۰۰۰) را دریافت کرد، مردد بود.

در «مردان ایکس» اقتباسی از کتاب‌های مصور مارول، که به آغاز عصر جدیدی از سینمای ابرقهرمانی کمک کرد، استوارت در برابر شخصیت شرور مگنتو ظاهر شد و در ۷ فیلم این مجموعه بازی کرد.

وی که نقش‌های متعددی در سینما و تلویزیون بریتانیا ایفا کرده بود، اولین حضور خود در سینمای آمریکا را با فیلم «اکسکالیبور» (۱۹۸۱) ساخته جان بورمن در نقش شاه آرتور تجربه کرد و سپس در نقش گارنی هالک، در فیلم علمی تخیلی کلاسیک «تلماسه» (۱۹۸۴) ساخته دیوید لینچ ظاهر شد و از بازیگران بازسازی «فرشتگان چارلی» (۲۰۱۹) به کارگردانی الیزابت بنکس بود.

استوارت برای بازی در نقش کاپیتان اهب در مینی‌سریال «موبی دیک» محصول ۱۹۹۸ و برای بازی در نقش شاه هنری دوم در «شیر در زمستان» محصول ۲۰۰۳، نامزد دریافت جایزه امی و گلدن گلوب شد و در سال ۲۰۰۱ از ملکه الیزابت نشان افسر امپراتوری بریتانیا را دریافت کرد و سال ۲۰۱۰ به مقام شوالیه مفتخر شد.