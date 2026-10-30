به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح جمعه در نشست کارگروه کنگره شهدای استان بوشهر با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان اظهار کرد: مقاومت طی ۵۵۰ تا ۶۰۰ سال گذشته به بخشی از هویت و فرهنگ مردم بوشهر تبدیل شده و در مقاطع مختلف تاریخی جلوه‌گر بوده است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی بوشهر در خلیج فارس و حملات قدرت‌های استعماری افزود: مقاومت مردم این منطقه تنها به رویارویی نظامی محدود نبوده، بلکه علما، مردم و سرداران محلی در کنار یکدیگر برای دفاع از سرزمین نقش‌آفرینی کرده‌اند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به مبارزات رئیسعلی دلواری علیه استعمار انگلیس، بر ضرورت بررسی ریشه‌ها، زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری حرکت‌های مقاومت تأکید کرد و گفت: بازخوانی تحلیلی این رویدادها می‌تواند شناخت نسل امروز از تاریخ مقاومت را عمیق‌تر کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت برنامه‌ریزی علمی و تحول‌آفرین در کنگره شهدای استان تأکید کرد و خواستار پرهیز از تکرار الگوهای گذشته شد.

وی با بیان اینکه باید به جوانان فرصت ارائه ایده‌های نو داده شود، نقدپذیری و استفاده از خرد جمعی را از الزامات ارتقای کیفیت برنامه‌ها دانست و افزود: طرح‌ها باید در معرض نقد و بررسی قرار گیرند تا کاستی‌های آنها شناسایی شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین استفاده از ظرفیت هنر، از جمله تئاتر و دیگر قالب‌های هنری را در انتقال مؤثر مفاهیم ایثار و شهادت ضروری دانست و بر شکل‌گیری نظامی خلاقانه و دانش‌محور برای برگزاری کنگره تأکید کرد.