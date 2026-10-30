به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی(ره) اظهار کرد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا واکنشی به جنایت‌ها و اقدامات خصمانه این کشور بود.

وی افزود: مخالفت آمریکا با پیشرفت ایران، از جمله تلاش برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای کشور، نشان‌دهنده دشمنی این کشور با ملت ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی با بیان اینکه قدرت‌های استکباری خواهان سلطه بر ملت‌های مستقل هستند، تصریح کرد: ملت ایران نمی‌خواهد وابسته باشد یا منابع و سرنوشت خود را در اختیار بیگانگان قرار دهد، بلکه با تکیه بر توان داخلی به دنبال پیشرفت و استقلال است.

حجت‌الاسلام نوری با تأکید بر اهمیت تقویت بنیه علمی کشور گفت: تلاش دانش‌آموزان و پیشرفت علمی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران در جهان باشد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: دشمن در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی به دنبال تضعیف اراده مردم، ایجاد اختلاف و بدبینی در جامعه است و مقابله با این اقدامات نیازمند تدبیر و ایستادگی است.

امام جمعه بجنورد با اشاره به تحولات منطقه‌ای و پیامدهای اقتصادی تنش‌ها افزود: تحولات مرتبط با تنگه هرمز و تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی، اهمیت راهبردی این گذرگاه را در معادلات اقتصادی جهان نشان می‌دهد.

وی همچنین تحولات دیپلماتیک منطقه را نشانه‌ای از اهمیت جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای دانست.