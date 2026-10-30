نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار طی جمعه و شنبه در خراسان شمالی است و پدیده غالب طی جمعه وزش باد و به‌تدریج افزایش ابر و در ساعت‌های بعدازظهر در پاره‌ای از نقاط بویژه غرب و بخش‌هایی از شرق و شمال شرق بارش پراکنده باران و در ارتفاعات مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: شنبه جو نسبتاً ناپایدار و پدیده غالب وزش باد و آسمان در اکثر ساعت‌ها نیمه ابری و تا قبل از ظهر در نیمه غربی بویژه در ارتفاعات احتمال بارش‌های پراکنده خواهد داشت.

وی افزود: از اواسط روز شنبه به‌تدریج کاهش ابر و یکشنبه و دوشنبه جو نسبتاً پایدار و آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و برای سه‌شنبه جوی ناپایدار که با تقویت ناپایداری به‌تدریج افزایش ابر و از ساعت‌های شب در نیمه شمالی استان بویژه شمال غرب بارش باران و در ارتفاعات مه‌گرفتگی مورد انتظار است.

داداشی تصریح کرد: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان از ایستگاه بام با کمینه دمای منفی یک و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۳ و بیشینه آن ۱۸ درجه سانتی‌گراد بوده است.