به گزارش خبرنگار مهر، حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با اشاره به اهمیت معیارهای دینی و اخلاقی در انتخاب همسر اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های اسلامی، ایمان و اخلاق باید معیار اصلی ازدواج باشد و نباید جوانان مؤمن، خوش‌اخلاق و مسئولیت‌پذیر صرفاً به دلیل نداشتن خانه ملکی یا امکانات مالی کامل از تشکیل خانواده محروم شوند.

وی افزود: جایگزین‌کردن معیارهای مادی به جای دیانت و اخلاق، زمینه‌ساز تأخیر در ازدواج و افزایش آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی است و خانواده‌ها باید با کاهش توقعات و پرهیز از چشم‌وهم‌چشمی، مسیر ازدواج جوانان را هموار کنند.

امام جمعه دشتستان با بیان اینکه تأخیر در ازدواج صرفاً مسئله‌ای اقتصادی نیست، آن را دارای ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای دانست و گفت: تضعیف جایگاه خانواده، عادی‌سازی روابط خارج از چارچوب شرع و ترویج مصرف‌زدگی و تشریفات، از جمله عواملی است که می‌تواند جوانان را از تشکیل خانواده دور کند.

مصلح تأکید کرد: مقابله با این آسیب‌ها باید از اصلاح رفتار خانواده‌ها آغاز شود و نباید با مهریه‌های سنگین، مراسم پرهزینه و توقعات نامتعارف، ازدواج ساده را دشوار کنیم.

فرهنگ عمومی، استکبارستیزی و مسئولیت نسل جوان

وی در ادامه با اشاره به چهاردهم آبان، روز فرهنگ عمومی، اظهار کرد: فرهنگ عمومی سرمایه نامرئی جامعه است که در رفتارهای روزمره مردم، از رعایت حقوق دیگران و امانت‌داری تا پرهیز از اسراف و احترام به خانواده و همسایه نمود پیدا می‌کند.

امام جمعه دشتستان با تأکید بر اینکه فرهنگ‌سازی مسئولیت همه افراد و نهادهاست، افزود: خانواده، مدرسه، مسجد، رسانه و فضای مجازی در شکل‌گیری فرهنگ جامعه نقش دارند و بهبود فرهنگ بیش از آنکه با شعار و خطابه محقق شود، به رفتار و الگوهای عملی نیاز دارد.

مصلح همچنین با گرامیداشت هشتم آبان، روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، به جایگاه شهید محمدحسین فهمیده اشاره کرد و گفت: این شهید نوجوان نشان داد که ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری به سن و سال وابسته نیست. باید نسل نوجوان را با تقویت ایمان، معرفت، مهارت و آمادگی برای مواجهه با جنگ شناختی و تهدیدات فضای مجازی تربیت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، سه رویداد تاریخی تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ را از مقاطع مهم تاریخ مبارزات ملت ایران دانست.

امام جمعه دشتستان با تأکید بر اینکه استقلال، عزت و پیشرفت کشور با سلطه‌پذیری سازگار نیست، اظهار کرد: ملت ایران مخالف تعامل و مذاکره نیست، بلکه با سلطه‌گری و تحمیل اراده بیگانگان مخالفت دارد؛ مذاکره باید بر پایه احترام متقابل باشد و گفت‌وگوی همراه با تهدید و تحقیر، مذاکره عزتمندانه محسوب نمی‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت توان دفاعی، اقتصادی و اجتماعی کشور، وحدت جهان اسلام، افزایش تاب‌آوری مردم و هم‌افزایی در عرصه‌های نظامی، دیپلماسی، خدمت‌رسانی، رسانه و حضور مردمی را از الزامات مقابله با توطئه‌های دشمنان برشمرد و بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.