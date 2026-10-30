۶۱ هزار مشترک پرمصرف گاز در کرمانشاه اخطار گرفتند

رحمت‌اله سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ناترازی گاز در کشور اظهار کرد: بخشی از ناترازی انرژی که در پی جنگ به وجود آمده، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب برآورد شده که تاکنون ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن جبران شده و همچنان حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از این میزان باقی مانده است.

وی با بیان اینکه این میزان ناترازی جدا از مشکلات مزمن سال‌های گذشته است، افزود: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ۱۱ استان کشور در فصل سرد با تنش گازی مواجه شوند که سه استان شرایط بحرانی‌تری خواهند داشت.

سلیمی عبور مطمئن از فصل سرما را نیازمند مشارکت عمومی دانست و تصریح کرد: مردم، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش اقتصادی همگی در مدیریت مصرف انرژی نقش دارند و اصلاح الگوی مصرف باید به یک مطالبه عمومی و جدی تبدیل شود.

۶۱ هزار مشترک پرمصرف در کرمانشاه شناسایی شدند

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت مصرف خانوارها در ماه‌های سرد سال گفت: متوسط مصرف ماهانه هر خانوار کرمانشاهی در این ایام حدود ۵۰۰ مترمکعب است، در حالی که با رعایت چند راهکار ساده در زمینه بهینه‌سازی مصرف می‌توان این میزان را به شکل قابل توجهی کاهش داد.

وی از شناسایی ۶۱ هزار مشترک پرمصرف در نقاط مختلف استان خبر داد و افزود: برای این دسته از مشترکان پیامک‌های هشدارآمیز ارسال شده تا نسبت به اصلاح الگوی مصرف و رعایت دمای آسایش اقدام کنند.

سلیمی با اشاره به تغییر سازوکار تعرفه‌گذاری گاز بیان کرد: بر اساس شیوه جدید، مشترکان پرمصرف از سهم یارانه کمتری برخوردار می‌شوند و در صورت بی‌توجهی به توصیه‌های مدیریت مصرف، ممکن است با قبوض بسیار سنگین مواجه شوند.

کشف ۸۸۶ انشعاب غیرمجاز از ابتدای سال

وی در ادامه به اقدامات نظارتی شرکت گاز در برخورد با تخلفات اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۸۶ مورد انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی و جمع‌آوری شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تأکید کرد: با سارقان انرژی و افرادی که از طریق استفاده غیرمجاز، حقوق سایر شهروندان را تضییع می‌کنند، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

سلیمی همچنین درباره نظارت بر مصرف مشترکان صنعتی و کشاورزی اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۷۴۳ مورد پایش در این بخش‌ها انجام شد که در جریان این بازرسی‌ها، بیش از ۳۶ هزار مترمکعب مصرف ثبت‌نشده شناسایی و برای ورود به چرخه صدور صورتحساب محاسبه شد.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک انشعابات در واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: مشترکان مربوطه موظف هستند با نظارت سازمان نظام مهندسی، کنتورهای مربوط به مصارف صنعتی را از بخش‌های غیرصنعتی جدا کنند تا میزان مصرف هر بخش به‌صورت دقیق اندازه‌گیری و صورتحساب آن به شکل مستقل صادر شود.

نظارت بر اجرای مصوبات کاهش مصرف در ادارات

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف انرژی پرداخت و گفت: مکاتبات و ابلاغیه‌های لازم برای تمامی اداره‌ها و سازمان‌ها ارسال شده و اجرای مصوبات مرتبط با کاهش مصرف نیز به‌صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به گستردگی شبکه گازرسانی در استان افزود: کرمانشاه بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت دارد و شبکه گازرسانی آن ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۰ روستا را پوشش می‌دهد.

سلیمی ادامه داد: در حال حاضر ضریب نفوذ گاز در استان به ۹۹.۵ درصد رسیده و تمامی شهرهای کرمانشاه و همچنین ۲ هزار و ۳۳۰ روستای استان به شبکه سراسری گاز متصل هستند.