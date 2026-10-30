علی زاهدی‌مهر در گفت و گو با خبرنگار مهر به مناسبت هفتم آبان‌ماه، روز بازرسی، اظهار کرد: بازرسان تأمین اجتماعی با مراجعه به کارگاه‌ها، وضعیت اشتغال کارکنان را بررسی و اطلاعات به‌دست‌آمده را با فهرست‌های بیمه‌ای ارسالی کارفرمایان تطبیق می‌دهند.

وی افزود: این بازرسی‌ها به شناسایی مغایرت‌ها، ثبت دقیق سوابق بیمه‌ای و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی کارگران کمک می‌کند.

زاهدی‌مهر با تأکید بر ضرورت درج اطلاعات واقعی کارکنان در فهرست‌های بیمه‌ای گفت: کارفرمایان باید دستمزد، مزایای مشمول حق بیمه و عنوان شغلی کارکنان را مطابق شرایط واقعی اشتغال آن‌ها ثبت کنند.

رئیس اداره بازرسی کارگاه‌های تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به الزام قانونی کارفرمایان برای بیمه‌کردن کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی بیان کرد: کارگرانی که سوابق بیمه‌ای آن‌ها ثبت نشده یا ناقص است، می‌توانند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی استان و ارائه مدارک و مستندات، درخواست رسیدگی کنند.

وی از بیمه‌شدگان خواست سوابق بیمه‌ای خود را به‌صورت مستمر بررسی کنند و افزود: امکان مشاهده سوابق از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir فراهم است و نیازی به مراجعه حضوری برای مشاهده سوابق نیست.

زاهدی‌مهر با بیان اینکه بررسی سوابق نباید به زمان بازنشستگی موکول شود، تصریح کرد: شناسایی و پیگیری به‌موقع مغایرت‌ها می‌تواند از بروز مشکلات بیمه‌ای در آینده جلوگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی گفت: بر اساس این ماده، کارفرمایان موظف‌اند صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و دفاتر و مدارک مورد نیاز را برای بررسی در اختیار سازمان قرار دهند و بازرسان را در انجام وظایف قانونی خود همراهی کنند.

رئیس اداره بازرسی کارگاه‌های تأمین اجتماعی استان در پایان تأکید کرد: ثبت دستمزد واقعی، درج عنوان شغلی متناسب با فعالیت کارکنان و ارسال صحیح فهرست‌های بیمه‌ای، از مهم‌ترین الزامات کارفرمایان برای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان است.