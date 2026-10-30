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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

فرماندار گناوه: شهروندان با مأموران سرشماری همکاری کنند

فرماندار گناوه: شهروندان با مأموران سرشماری همکاری کنند

گناوه- فرماندار گناوه خواستار همکاری شهروندان با مأموران سرشماری نفوس و مسکن شد و گفت: همکاری با مأموران سرشماری نقش مؤثری در تسریع روند اجرای این طرح و تکمیل اطلاعات نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح جمعه در بازدید از ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان، ضمن دیدار با اعضای این ستاد و عرض خداقوت به عوامل اجرایی، بر اهمیت همکاری شهروندان در اجرای مطلوب و تسریع روند سرشماری تأکید کرد.

فرماندار گناوه اظهار کرد: همکاری و همراهی شهروندان با مأموران سرشماری می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند اجرای این طرح و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن داشته باشد.

وی بیان کرد: از شهروندان توقع داریم با مأموران سرشماری که برای ثبت اطلاعات به درب منازل مراجعه می‌کنند، با پاسخ‌گویی مناسب به مأموران و ارائه اطلاعات مورد نیاز، در اجرای هرچه بهتر این طرح مشارکت کنند.

فرماندار گناوه با بیان اینکه فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌ مبنا درحال انجام است،افزود: بر اساس این روش که برای نخستین بار در کشور استفاده می‌شود ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن با استفاده از تقاطع‌گیری داده‌های به دست آمده از سامانه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و با حداقل حضور نیروی آمارگیر برگزار می شود.

کد مطلب 6994169

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