فرماندار گناوه: شهروندان با مأموران سرشماری همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح جمعه در بازدید از ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان، ضمن دیدار با اعضای این ستاد و عرض خداقوت به عوامل اجرایی، بر اهمیت همکاری شهروندان در اجرای مطلوب و تسریع روند سرشماری تأکید کرد.

فرماندار گناوه اظهار کرد: همکاری و همراهی شهروندان با مأموران سرشماری می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند اجرای این طرح و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن داشته باشد.

وی بیان کرد: از شهروندان توقع داریم با مأموران سرشماری که برای ثبت اطلاعات به درب منازل مراجعه می‌کنند، با پاسخ‌گویی مناسب به مأموران و ارائه اطلاعات مورد نیاز، در اجرای هرچه بهتر این طرح مشارکت کنند.

فرماندار گناوه با بیان اینکه فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌ مبنا درحال انجام است،افزود: بر اساس این روش که برای نخستین بار در کشور استفاده می‌شود ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن با استفاده از تقاطع‌گیری داده‌های به دست آمده از سامانه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و با حداقل حضور نیروی آمارگیر برگزار می شود.