به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به فصل سرما و احتمال بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، برنامه‌ریزی برای اجرای طرح راهداری زمستانی سال ۱۴۰۵ آغاز شده و قرار است با آماده‌سازی تجهیزات، سازماندهی نیروها و پیش‌بینی شرایط جوی، زمینه خدمات‌رسانی به‌موقع به کاربران جاده‌ای فراهم شود.

علی سلیمی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه، صبح جمعه با اشاره به برگزاری نخستین جلسه قرارگاه راهداری زمستانی ۱۴۰۵ اظهار کرد: این نشست در قالب شورای راهداری و با حضور معاونان، رؤسای ادارات ستادی و شهرستانی برگزار شد و محور اصلی آن، هماهنگی و برنامه‌ریزی برای مواجهه با شرایط جوی فصل سرما بود.

وی با تأکید بر اینکه آمادگی برای عملیات زمستانی باید پیش از آغاز بارش‌ها شکل بگیرد، افزود: اجرای موفق این طرح به برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی مستمر و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های نیروی انسانی و تجهیزات نیاز دارد تا در شرایط نامساعد جوی، خدمات‌رسانی به رانندگان و مسافران بدون وقفه ادامه پیدا کند.

سازماندهی نیروها و تجهیزات متناسب با شرایط محورها

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناطق مختلف استان در تدوین برنامه عملیاتی لحاظ می‌شود، تصریح کرد: میزان آسیب‌پذیری محورهای مواصلاتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر همین اساس، ماشین‌آلات راهداری آماده‌سازی، نیروهای عملیاتی سازماندهی و گروه‌های راهداری متناسب با نیاز هر محور مستقر خواهند شد.

سلیمی یکی از اولویت‌های قرارگاه زمستانی را کاهش زمان واکنش در شرایط اضطراری عنوان کرد و گفت: باید فاصله زمانی میان اعلام وضعیت اضطراری تا آغاز عملیات به حداقل برسد و مأموریت‌های راهداری با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود تا نیازهای کاربران جاده‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

وی همچنین بر ضرورت حضور میدانی مدیران و رؤسای ادارات شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: مدیریت مطلوب عملیات زمستانی صرفاً با تأمین ماشین‌آلات و امکانات محقق نمی‌شود، بلکه حضور مسئولان در میدان، شناخت دقیق مشکلات و وضعیت محورها و تصمیم‌گیری به‌موقع نیز در افزایش کارآمدی عملیات نقش مهمی دارد.

تجربه راهداران؛ پشتوانه اجرای موفق طرح زمستانی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به تجربه نیروهای این مجموعه در اجرای مأموریت‌های زمستانی خاطرنشان کرد: دانش و تجربه نیروهای عملیاتی در کنار همدلی، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی راهداران، از ظرفیت‌های مهم برای اجرای موفق این طرح به شمار می‌رود.

سلیمی ادامه داد: تحقق اهداف قرارگاه راهداری زمستانی نیازمند انسجام و تعامل حداکثری میان واحدهای ستادی و ادارات شهرستانی است و همه بخش‌ها باید با آمادگی کامل در اجرای مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده مشارکت کنند.

وی در پایان، هدف از تشکیل قرارگاه راهداری زمستانی را ایجاد آمادگی حداکثری پیش از شروع بارش‌ها دانست و گفت: مدیریت هماهنگ عملیات برف‌روبی، مقابله با یخ‌زدگی سطح راه‌ها و فراهم کردن شرایط تردد ایمن و روان در تمامی محورهای مواصلاتی استان، مهم‌ترین مأموریت این قرارگاه در فصل زمستان خواهد بود.