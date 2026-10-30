سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز شنبه ۹ آبان‌ماه، مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۲۷۵ هزار تومان در نقاط مختلف استان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

وی هدف از اجرای این برنامه را تنظیم بازار مرغ و کمک به متعادل‌سازی قیمت این محصول در استان عنوان کرد و افزود: توزیع مرغ منجمد برای تأمین نیاز شهروندان و مدیریت بازار این محصول در سطح استان پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به آغاز عرضه از روز شنبه، گفت: این طرح در سراسر استان اجرا می‌شود و شهروندان کرمانشاهی می‌توانند مرغ منجمد را با قیمت اعلام‌شده تهیه کنند.