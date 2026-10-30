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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

صدراعظم آلمان: جنگ علیه ایران تأثیر زیادی بر اروپا گذاشته است

صدراعظم آلمان: جنگ علیه ایران تأثیر زیادی بر اروپا گذاشته است

صدراعظم آلمان در سخنانی اعلام کرد: در تلاشیم جنگ علیه ایران هرچه سریع‌تر پایان یابد؛ این جنگ تأثیر زیادی بر اروپا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان امروز جمعه در سخنانی بدون محکوم کردن متجاوزان آمریکا و صهیونیستی ادعا کرد: در تلاشیم تا جنگی که ایران در آن درگیر است، هرچه سریع‌تر پایان یابد.

صدراعظم آلمان که کشورش مانند سایر کشورهای غربی به دلیل ناامن شدن تنگه راهبردی هرمز پس از تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران آسیب زیادی دیده است، اذعان کرد: جنگی که ایران در آن درگیر است، تأثیر گسترده‌ای بر اروپا داشته است.

«فریدریش مرتس» سپس اضافه کرد: حقیقت انکارناپذیر این است که ایالات متحده در حال تغییر سیاست خارجی خود است و ما نیز باید همین کار را انجام دهیم.

کد مطلب 6994177

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