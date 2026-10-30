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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

مهار سریع آتش‌سوزی ساختمان مسکونی در بلوار ابوذر فومن

مهار سریع آتش‌سوزی ساختمان مسکونی در بلوار ابوذر فومن

فومن- رئیس واحد آتش‌نشانی و ایمنی فومن از اعزام ۱۱ آتش‌نشان با چهار خودروی عملیاتی برای مهار آتش‌سوزی یک ساختمان مسکونی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین خوش‌برش ظهر جمعه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در طبقه چهارم یک ساختمان مسکونی واقع در بلوار ابوذر فومن، نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در عملیات اطفای حریق، ۱۱ آتش‌نشان با استفاده از چهار دستگاه خودروی آتش‌نشانی حضور داشتند و موفق شدند این آتش‌سوزی را حدود ۳۰ دقیقه پس از وقوع به‌طور کامل مهار کنند.

رئیس واحد آتش‌نشانی و ایمنی فومن با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی نداشت، تصریح کرد: علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.

کد مطلب 6994178

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