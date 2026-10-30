به گزارش خبرنگار مهر، امین خوش‌برش ظهر جمعه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در طبقه چهارم یک ساختمان مسکونی واقع در بلوار ابوذر فومن، نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در عملیات اطفای حریق، ۱۱ آتش‌نشان با استفاده از چهار دستگاه خودروی آتش‌نشانی حضور داشتند و موفق شدند این آتش‌سوزی را حدود ۳۰ دقیقه پس از وقوع به‌طور کامل مهار کنند.

رئیس واحد آتش‌نشانی و ایمنی فومن با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی نداشت، تصریح کرد: علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.