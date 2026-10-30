۲ هشدار هواشناسی در استان بوشهر صادر شد

پیام مسائدی در گفتگو با خبرنگار مهر از ناپایداری های موقت جوی همراه با وزش تندباد لحظه ای و بارش پراکنده باران و رعدوبرق (بویژه در روز دوشنبه) و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار شنبه نهم و پایان آن دوشنبه یازدهم آبان ماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: بارش پراکنده باران و رعدوبرق، تندباد لحظه ای (گاهی بیش از ۴۵ کیلومتر در ساعت) و احتمال افزایش موقت ارتفاع موج دریا ( در هنگاه وزش تندباد به صورت موقت بیش از ۱۵۰ سانتی‌متر) از مخاطرات این هشدار است.

وی با بیان اینکه منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود، افزود: افزایش موقت ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثات این مخاطره است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: احتیاط و اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

هشدار جوی سطح زرد

وی همچنین از وقوع ناپایداری های جوی بصورت رگبار پراکنده باران، گاهی رعدوبرق و وزش تندباد (بویژه در روز دوشنبه) در برخی ساعات و صدور هشدار جوی زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار شنبه نهم و پایان آن دوشنبه یازدهم آبان ماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، وقوع تندباد موقت، گاهی باد و گردوخاک، در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ از مخاطرات این هشدار خواهد بود.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار بصورت پراکنده در سطح استان و روی دریا است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهرافزود: احتمال سیلابی شدن مسیل ها و جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانه های فصلی، احتمال صاعقه، احتمال آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه های سبک و نیمه سنگین، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی بخصوص محصول خرما و شکستن درختان، در برخی ساعات افزایش ارتفاع موج دریا از اثرات این مخاطره خواهد بود.

وی گفت: اجتناب از توقف در مسیر مسیل ها و رودخانه ها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه ها و ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.