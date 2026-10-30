کارگر: شهید فهمیده نماد حقیقی ایثار و مقاومت نسل نوجوان ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در نماز جمعه خارگ با تبریک روز نوجوان، روز بسیج دانش‌آموزی و روز دانش‌آموز، اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور حوادث مهم و سرنوشت‌سازی در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که از شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ تا تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، مسیر مبارزه با استکبار جهانی را نمایان می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه شهید محمدحسین فهمیده افزود: دنیای امروز برای معرفی قهرمانان خود به اسطوره‌سازی‌های سینمایی روی آورده است، در حالی که ملت ایران از اسطوره‌های حقیقی برخوردار است؛ نوجوانی که در مکتب امام خمینی(ره) تربیت شد و با ایثار و فداکاری، نام خود را در تاریخ دفاع مقدس ماندگار کرد.

امام جمعه خارگ با اشاره به شکل‌گیری جریان مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیا تصریح کرد: فرهنگ مقاومت، نسل‌هایی از جوانان مؤمن و مبارز را پرورش داده که در دشوارترین میدان‌های نبرد، با شجاعت و روحیه ایثار حضور یافته‌اند.

کارگر با یادآوری عملیات استشهادی شهید احمد قصیر در لبنان در ۲۰ آبان ۱۳۶۱، این اقدام را نمونه‌ای از تأثیر فرهنگ مقاومت در میان نسل جوان منطقه دانست و بر نقش جوانان در تحولات تاریخی و مبارزاتی منطقه تأکید کرد.

تهدیدهای آمریکا؛ بخشی از جنگ روانی علیه ایران

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنچه تناقض‌گویی مقام‌های آمریکایی درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران خواند، اظهار کرد: اظهارات متفاوت و بعضاً متناقض مقام‌های آمریکایی درباره زمان و احتمال حمله، نشان‌دهنده نبود یک رویکرد منسجم در تصمیم‌گیری‌های این کشور است.

امام جمعه خارگ با تحلیل این مواضع، تهدیدهای نظامی را بخشی از عملیات روانی و تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: هدف از این فضاسازی‌ها، ایجاد نگرانی و تضعیف اراده ملت ایران است.

کارگر با اشاره به پیام‌های هشدارآمیز ایران درباره پیامدهای هرگونه اقدام نظامی علیه کشور، بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ روانی و حفظ آمادگی و انسجام ملی تأکید کرد.

برگزاری ۴۷ جلسه شورای فرهنگ عمومی در خارگ

وی همچنین با تبریک روز فرهنگ عمومی به اعضای شورای فرهنگ عمومی جزیره خارگ گفت: تاکنون ۴۷ جلسه این شورا در جزیره برگزار شده و بیش از ۹۵ درصد مصوبات با تلاش و همراهی اعضا و مجموعه‌های اجرایی و پشتیبانی تحقق یافته است.

امام جمعه خارگ با بیان اینکه حوزه فرهنگ عمومی با هجمه‌های گسترده فرهنگی مواجه است، خاطرنشان کرد: همراهی و مشارکت مردم در صیانت از ارزش‌ها و تقویت امید اجتماعی، نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی جامعه و مقابله با محاسبات دشمنان دارد.