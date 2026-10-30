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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

شوک به کشتی آزاد ایران با ضربه فنی قاسمپور؛ حذف تلخ کامران از مسابقات

شوک به کشتی آزاد ایران با ضربه فنی قاسمپور؛ حذف تلخ کامران از مسابقات

کامران قاسمپور ملی‌پوش وزن ۸۶ کیلوگرم برابر حریف قزاقستانی خود ضربه فنی شد و در ادامه با شکست حریفش در مرحله بعد از دور مسابقات کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۴۱ نفر شرکت کرده اند، کامران قاسمپور در دور دوم به مصاف مالیک شاوایف از قرقیزستان رفت که این مسابقه با ضربه فنی به سود حریف قزاق به پایان رسید.

کامران قاسمپور در دور نخست به مصاف ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۵ بر ۳ به سود قاسمپور به پایان رسید.

کشتی گیر قرقیزستان در مبارزه بعدی برابر کایل دیک قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از آمریکا شکست خورد تا قاسمپور حذف شود.

کد مطلب 6994188
سیده فرزانه شریفی

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