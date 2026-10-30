شوک به کشتی آزاد ایران با ضربه فنی قاسمپور؛ حذف تلخ کامران از مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۴۱ نفر شرکت کرده اند، کامران قاسمپور در دور دوم به مصاف مالیک شاوایف از قرقیزستان رفت که این مسابقه با ضربه فنی به سود حریف قزاق به پایان رسید.



کامران قاسمپور در دور نخست به مصاف ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۵ بر ۳ به سود قاسمپور به پایان رسید.



کشتی گیر قرقیزستان در مبارزه بعدی برابر کایل دیک قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از آمریکا شکست خورد تا قاسمپور حذف شود.