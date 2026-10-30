به گزارش خبرنگار مهر، سروان علیرضا محمدزاده، فرمانده حوزه بسیج دانش‌آموزی قرچک، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اظهار کرد: پیام روشن و ماندگار شهید محمدحسین فهمیده به هم‌سن‌وسالان خود و نسل‌های آینده این بود که در میدان شجاعت، دلاوری و جوانمردی، سن‌وسال و محاسبات ظاهری معنایی ندارد؛ بلکه آنچه اصالت دارد و سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زند، برخورداری از بصیرت نافذ، تقوای الهی و ایمان راسخ به آرمان‌های الهی است.

وی افزود: بسیج دانش‌آموزی رسالتی بس خطیر و راهبردی بر دوش دارد و این نهاد انقلابی موظف است دانش‌آموزان را در مسیر تشخیص دقیق حق از باطل، تصمیم‌گیری به‌موقع در بزنگاه‌های تاریخی و بصیرت‌افزایی عمیق حول محور انقلاب اسلامی یاری کند تا نسلی آماده، آگاه و پیشرو پرورش یابد.

فرمانده حوزه بسیج دانش‌آموزی شهرستان قرچک با بیان اینکه مأموریت‌های این مجموعه تنها به حوزه‌های فکری و معرفتی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: بسیج دانش‌آموزی با راه‌اندازی و هدایت حرکت‌های جهادی و انقلابی دانش‌آموزی، روحیه کار جمعی، مسئولیت‌پذیری و ایثار را در میان نوجوانان تقویت کرده و آنان را برای مشارکت در سازندگی کشور آماده می‌کند.

محمدزاده ادامه داد: این مجموعه تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان، زمینه رشد روحیه جهادی و انقلابی، حضور اجتماعی و مشارکت مؤثر آنان در فعالیت‌های مختلف را فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح «نو میدان» در شهرستان قرچک گفت: بسیج دانش‌آموزی در این طرح نیز با تمام ظرفیت در کنار مجموعه آموزش و پرورش، جبهه فرهنگی و اجتماعات شبانه حضور یافته و با نقش‌آفرینی مؤثر خود، به عنوان بازویی توانمند، نشاط انقلابی و هم‌افزایی اجتماعی را در سطح شهرستان قرچک تقویت کرده است.

فرمانده حوزه بسیج دانش‌آموزی شهرستان قرچک خاطرنشان کرد: تربیت دانش‌آموزانی بصیر، مسئولیت‌پذیر، مؤمن و آماده برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف کشور، از مهم‌ترین اهداف بسیج دانش‌آموزی است و این مسیر با همکاری مجموعه آموزش و پرورش، خانواده‌ها و سایر دستگاه‌های فرهنگی با جدیت دنبال خواهد شد.