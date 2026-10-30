مهران کاشانی مهمان «نردبان» شد؛ مروری بر زندگی و آثار محسن راستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه‌ «نردبان»، سیصد و چهل و سومین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۸ آبان روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود. این قسمت از برنامه به بهانه‌ درگذشت محسن راستانی عکاس نام آشنای کشور، مروری بر زندگی و آثار او دارد.

مهران کاشانی نویسنده و کارگردان، مهمان این هفته‌ «نردبان» است. او در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره‌ محسن راستانی سخن می‌گوید و مروری بر خاطرات او دارد. همچنین اصغر احمدپور در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره‌ نگاه هنرمندانه او صحبت می‌کند. در بخش دیگری از برنامه هم گزارش تصویری مراسم تشییع محسن راستانی روی آنتن می‌رود.

محسن راستانی متولد خرمشهر و از چهره‌های تأثیرگذار عکاسی مستند و اجتماعی ایران بود. او که از نخستین دانش‌آموختگان رشته‌ عکاسی در دانشکده‌ هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود، با ثبت تصاویر ماندگار از جنگ، زندگی مردم و مجموعه‌هایی همچون «خانواده ایرانی»، نقش مهمی در تاریخ عکاسی معاصر ایران ایفا کرد. او همچنین از اعضای هیئت مؤسس انجمن عکاسان ایران بود و سال‌ها در عرصه عکاسی و آموزش این هنر فعالیت داشت.

بخش عکاسی مستند این هفته «نردبان» با عنوان «راوی رنج انسان»، مروری بر زندگی و آثار محسن راستانی دارد و برشی از عکس‌های وی به نمایش گذاشته می‌شود.

بخش دیگر این هفته «نردبان»، مروری بر نوزدهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت است که مراسم افتتاحیه آن شب گذشته برگزار شد. در این بخش، گزارشی از نشست خبری جشنواره‌ روی آنتن می‌رود. همچنین سید محمدمهدی دزفولی در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره‌ فیلم مستند «روزی روزگاری؛ مردم ایران» و حضور در جشنواره‌ مقاومت سخن می‌گوید. او با چهار فیلم در جشنواره‌ مقاومت امسال حضور دارد.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه‌ مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۱۲ بامداد و ۱۴:۳۰ است.