به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، در جریان سفر دو روزه خود به استان چهارمحال و بختیاری، روز جمعه ۸ آبان، در شهرستان لردگان از درمانگاه تأمین اجتماعی، شعبه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای این شهرستان بازدید کرد.

میدری در بازدید از درمانگاه تأمین اجتماعی لردگان، با مسئولان این مرکز درباره مسائل و نیازهای آن گفت‌وگو کرد و دستور پیگیری‌های لازم را صادر کرد. این درمانگاه در حال حاضر ظرفیت پذیرش روزانه ۶۰۰ بیمار را دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از شعبه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی لردگان بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت ساختمان و ظرفیت‌های این مجموعه قرار گرفت. این بازدید با هدف آشنایی با وضعیت فضای اداری و امکانات شعبه اداره کار شهرستان انجام شد.

میدری در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای لردگان نیز ظرفیت‌ها و بخش‌های مختلف این مجموعه را بررسی کرد. مسئولان مرکز در این بازدید، گزارشی از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های آموزشی آن ارائه کردند و به حضور تعدادی از دانش‌آموزان شهرستان در دوره‌های مهارت‌آموزی اشاره کردند. این مرکز در حوزه‌های تراشکاری، اتومکانیک، مکانیک و برق صنعتی فعالیت دارد و زمینه مهارت‌آموزی دانش‌آموزان مدارس شهرستان را نیز فراهم کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از بازدید از بخش‌های مختلف مرکز، دستور پیگیری تأمین تجهیزات مورد نیاز، توسعه امکانات آموزشی و ترمیم ساختمان این مجموعه را صادر کرد.