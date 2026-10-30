نسل نوجوان با جهاد علمی به دنبال اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین احسان‌منش در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه دیر با گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی آموزی و یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز کشور، اظهار کرد: میز و نیمکت کلاس‌های درس نه‌تنها جایگاه کسب علم، بلکه معراج پرواز به سوی خدا و گواهی بر خباثت و وحشی‌گری دشمنان این مرز و بوم است و خون پاک شهدای دانش‌آموز، چراغ راه آگاهی و خشم مقدس ما علیه استکبار جهانی خواهد بود.

این دانش‌آموز بسیجی با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تصریح کرد: جنایت‌های زنجیره‌ای آمریکای تروریست و سگ نگهبانش یعنی رژیم صهیونیستی کودک‌کش، نه‌تنها خللی در اراده پولادین ملت ایران ایجاد نکرده، بلکه انگیزه نسل نوجوان امروز را برای نابودی این غده سرطانی و افول نظام سلطه صدچندان کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیوند عمیق امت با ولایت، بر تبعیت کامل دانش‌آموزان از فرامین رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و افزود: جامعه دانش‌آموزی متعهد و انقلابی با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کرده و متعهد می‌شود که با جهاد علمی، توسعه فناوری، اخلاق اسلامی و تولید قدرت برای ایران اسلامی، تا تحقق وعده الهی و زمینهه‌سازی برای ظهور منجی عالم بشریت، سنگر مبارزه را ترک نکند.

وی در پایان ضمن قرائت بیانیه مشترک دانش‌آموزان بسیجی، از عموم مردم بصیر و انقلابی شهرستان دیر دعوت کرد تا با حضور پرشور و دشمن‌شکن در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان، حماسه‌ای دیگر در دفاع از مظلومان جهان و استکبارستیزی خلق کنند.