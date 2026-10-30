علی اکبری: وحدت ملی و اقتدار علمی دو رکن اساسی قدرت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی اکبری در خطبه های نماز جمعه شهر ماهنشان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی، این پیام را سندی راهبردی برای ترسیم مسیر پیشرفت کشور توصیف کرد که ابعاد ارزشی، راهبردی و عملیاتی را در بر می‌گیرد.

وی با تشریح ابعاد مختلف این پیام اظهار داشت: الگوسازی از شخصیت‌های برجسته دینی، حضرت فاطمه زهرا(س) و شهدا، زمینه‌ساز تقویت انگیزه، امید و پشتوانه معنوی حرکت نخبگان است. در بُعد راهبردی نیز دستیابی به ایران قوی از مسیر خیزش علمی عمیق و شتابان دنبال می‌شود و در بُعد عملیاتی، مسئولان وظیفه دارند با تأمین زیرساخت‌های لازم و بهره‌گیری از خرد جمعی، زمینه شکوفایی استعدادهای کشور را فراهم کنند.

امام جمعه ماهنشان در ادامه با اشاره به دیدار مسئولان ارشد کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر اهمیت این‌گونه نشست‌ها در تبیین راهبردهای کلان کشور، تعیین نقش نهادهای تصمیم‌گیر و مدیریت شرایط حساس منطقه‌ای تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوعاتی همچون تحقق شروط ایران برای پایان جنگ، تقویت انسجام ملی و بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه، اظهار داشت: شورای عالی امنیت ملی در نقطه تلاقی حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار دارد و تصمیم‌های این شورا باید بر مبنای رویکردی منسجم، راهبردی و همراه با ملاحظات و الزامات لازم اتخاذ شود.

علی اکبری همچنین انسجام داخلی و اعتماد عمومی را از پایه‌های اساسی امنیت پایدار برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور، تقویت دیپلماسی و اتخاذ رویکردی مبتنی بر منافع متقابل در روابط منطقه‌ای، با حفظ منافع ملی، تأکید کرد.

وحدت ملی؛ سرمایه راهبردی جمهوری اسلامی ایران

امام جمعه ماهنشان با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی ملی تصریح کرد: ملت ایران در مواجهه با حوادث و شرایط دشوار، ظرفیت بالایی از همدلی، مقاومت و انسجام را به نمایش گذاشته است و صیانت از این سرمایه ارزشمند باید در اولویت مسئولان و جریان‌های مختلف جامعه قرار گیرد.

وی افزود: اختلاف‌افکنی و هرگونه اقدامی که به اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی آسیب وارد کند، می‌تواند قدرت ملی را تضعیف کند؛ ازاین‌رو، همه افراد و جریان‌ها باید با احساس مسئولیت، از رفتارها و مواضعی که موجب خدشه‌دار شدن انسجام جامعه می‌شود، پرهیز کنند.

علی اکبری با اشاره به تحولات منطقه‌ای و سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در قبال ایران، بر ضرورت حفظ آمادگی، تقویت اقتدار ملی و هوشیاری در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید با محوریت منافع ملی، تأمین حقوق ملت ایران و رعایت شروط اعلام‌شده کشور صورت گیرد و سیاست‌های مبتنی بر فشار و تهدید نباید جایگزین احترام به حقوق و مطالبات ایران شود.

امام جمعه ماهنشان در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، بر ضرورت توجه جدی به تربیت نسلی مؤمن، آگاه، مسئولیت‌پذیر و آینده‌نگر تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه شهید فهمیده در فرهنگ ایثار و مقاومت اظهار داشت: شخصیت این شهید نوجوان به الگویی ماندگار برای نسل جوان تبدیل شده است و جامعه امروز نیز برای پیشرفت در عرصه‌های دینی، فرهنگی، سیاسی و اخلاقی، به نوجوانان و جوانانی برخوردار از ایمان، امید، بصیرت و روحیه مسئولیت‌پذیری نیاز دارد.

علی اکبری با تأکید بر نقش نهادهای آموزشی و فرهنگی در تربیت نسل آینده افزود: آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و بسیج مسئولیتی مهم در این زمینه بر عهده دارند و باید با ارائه الگوهای صحیح، تقویت امید اجتماعی و فراهم‌کردن فرصت‌های مناسب برای رشد استعدادها، زمینه پرورش نسل جوان توانمند و اثرگذار را فراهم کنند.

امام جمعه ماهنشان تقویت هویت دینی و ملی، حمایت از نخبگان، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌های نوجوانان و جوانان را از ضرورت‌های اساسی پیشرفت کشور دانست و بر اهمیت هم‌افزایی مسئولان و نهادهای مختلف برای تحقق این اهداف تأکید کرد.