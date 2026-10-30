امام جمعه رشت: دانشگاه‌ باید به کانون خلاقیت و مرزشکنی علمی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه رشت با اشاره به هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان، اظهار کرد: شهید فهمیده به‌عنوان الگویی ماندگار برای نوجوانان ایران، نماد ایثار، شجاعت و پایبندی به آرمان‌های اسلامی است و نوجوانان کشور باید با الگوگیری از چنین شخصیت‌هایی در مسیر تعالی و پیشرفت گام بردارند.

وی با اشاره به ویژگی‌های نوجوانان ایرانی و گیلانی افزود: فهم و ادب، نجابت، خلاقیت، علاقه به وطن و آرمان‌گرایی از برجسته‌ترین ویژگی‌های نوجوانان این سرزمین است و باید از این ظرفیت‌ها در مسیر پیشرفت کشور حمایت شود.

امام جمعه رشت با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان و مناسبت‌های این روز، تصریح کرد: سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از مناسبت‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.

ضرورت حمایت از نخبگان و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت

فلاحتی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به نخبگان، مدال‌آوران و ورزشکاران کشور گفت: در این پیام بر توجه ویژه به علوم پایه و علوم انسانی، مرزشکنی علمی جوانان، تقویت خلاقیت و نوآوری، خوداتکایی و کنشگری مراکز علمی تأکید شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از جوانان خلاق و نخبگان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد، افزود: مسئولان باید برای رفع مشکلات نخبگان اهتمام داشته باشند و زمینه بروز استعدادها و توانمندی‌های آنان را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان، ارتباط صنعت با دانشگاه را یکی از ضرورت‌های پیشرفت کشور دانست و بیان کرد: صنعت زمانی می‌تواند جایگاه خود را ارتقا دهد که با ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان پیوند بخورد؛ چراکه دانشجویان، نوآوران و صاحبان ایده می‌توانند در حل مسائل و پیشرفت بخش صنعت نقش‌آفرین باشند.

وی دشمن‌شناسی و نگاه آینده‌نگر را از دیگر ضرورت‌ های جامعه علمی عنوان کرد و گفت: نخبگان و دانشجویان باید نسبت به تحولات و توطئه‌های دشمنان آگاهی داشته باشند و دانش و تخصص خود را در خدمت مردم و پیشرفت کشور قرار دهند.

خدمت نخبگان به کشور یک ضرورت است

فلاحتی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری کشور از ظرفیت علمی جوانان اظهار کرد: جوانانی که از امکانات آموزشی و ظرفیت‌های علمی کشور بهره‌مند شده‌اند، باید دانش و تخصص خود را در مسیر خدمت به مردم ایران به کار بگیرند.

وی افزود: این کشور و ملت شایسته خدمت هستند و نباید به دلیل برخی مشکلات یا کمبودها، ظرفیت علمی و تخصصی خود را در اختیار کشورهای بیگانه قرار داد.

فشار حداکثری آمریکا علیه ایران به شکست می‌انجامد

امام جمعه رشت با اشاره به تحرکات و سیاست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: اتاق‌های فکر آمریکا همچنان در حال طراحی سناریوهای مختلف علیه ایران هستند و یکی از این سناریوها، تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی در کنار تهدیدهای نظامی است.

وی با بیان اینکه هر دو مسیر با مقاومت ملت ایران ناکام خواهد ماند، افزود: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای آمریکا ایستادگی کرده و امروز جمهوری اسلامی از توانمندی و آمادگی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است.

فلاحتی با اشاره به پیامدهای اقتصادی فشار حداکثری برای آمریکا و کشورهای غربی گفت: تشدید فشارها می‌تواند به افزایش قیمت نفت، رشد تورم، ریزش بازار سهام و افزایش مشکلات اقتصادی در کشورهای غربی منجر شود.

وی با استناد به اظهارات اخیر نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره احتمال تداوم بن‌بست این کشور در مواجهه با ایران تصریح کرد: حتی مقام‌های آمریکایی نیز به دشواری شرایط و هزینه‌های تقابل با جمهوری اسلامی اذعان دارند.

حضور مردم در میدان‌ها جلوه‌ای از ایستادگی در برابر دشمن است

امام جمعه رشت در پایان با قدردانی از حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه گفت: حضور بانشاط و مستمر مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها، جلوه‌ای از مقاومت و ایستادگی در برابر جبهه استکبار و رژیم صهیونیستی است.

وی با مقایسه این حضور با مجاهدت جوانان دوران دفاع مقدس افزود: مردان و زنان حاضر در اجتماعات مردمی نیز در میدان مقابله با دشمنان نقش‌آفرینی می‌کنند و این حضور باید با حفظ نشاط و روحیه انقلابی تداوم یابد.