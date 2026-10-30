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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

تداوم بارش‌های رگباری و ناپایداری جوی در استان اردبیل

تداوم بارش‌های رگباری و ناپایداری جوی در استان اردبیل

اردبیل- مدیرکل هواشناسی اردبیل گفت: ناپایداری‌های جوی تا پایان امروز ادامه دارد و احتمال آب‌گرفتگی معابر، طغیان مسیل‌ها و وقوع صاعقه در مناطق مرتفع استان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی اظهار کرد: بررسی تازه‌ترین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا نشان می‌دهد که جو استان اردبیل تا پایان امروز همچنان زیر تأثیر یک سامانه بارشی نسبتاً فعال قرار دارد و ناپایداری‌های جوی در بخش‌های گوناگون استان ادامه خواهد یافت.

وی افزود: بر این پایه، آسمان استان در بیشتر ساعات نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در بعضی نواحی، افزایش ابر، مه، رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: با توجه به رگباری بودن بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی موقت معابر، جاری شدن روان‌آب و طغیان مسیل‌ها وجود دارد. همچنین، وقوع صاعقه، به‌ویژه در نواحی مرتفع و کوهستانی، بعید نیست.

کوهی ادامه داد: از لحاظ دمایی، امروز تغییرات چشمگیری پیش‌بینی نمی‌شود و هوای نسبتاً سرد در سطح استان حاکم خواهد بود. در این راستا، هشدارهای هواشناسی سطح زرد شماره ۲۷ و سطح نارنجی شماره ۷ از سوی اداره کل هواشناسی استان اردبیل صادر شده است.

وی افزود: از روز شنبه، با خروج سامانه بارشی از منطقه، به‌تدریج از میزان ابرناکی آسمان کاسته می‌شود و دمای هوا، به‌ویژه در طول روز، کمی افزایش خواهد یافت.

کوهی ادامه داد:طی روزهای شنبه و یکشنبه، در نواحی جنوبی استان و بخش‌هایی از نوار غربی و مناطق مرکزی، وزش بادهای جنوبی پیش‌بینی می‌شود که در ساعات بعدازظهر، در برخی مواقع نسبتاً شدید خواهد بود. همچنین، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در برخی مناطق مرکزی و جنوبی استان وجود دارد. در سایر مناطق نیز وزش باد عمدتاً با جهت شرقی و سرعت ملایم تا متوسط انتظار می‌رود.

وی افزود: از روز دوشنبه، با تقویت جریانات شمالی و همراهی آن با رطوبت خزری، بر میزان ابرناکی آسمان افزوده خواهد شد و در برخی مناطق استان، بارش باران، گاهی به‌صورت رگبار، همراه با مه پیش‌بینی می‌شود. این شرایط جوی تا روز سه‌شنبه در مناطق مختلف استان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6994212

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