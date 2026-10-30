جانشین فرمانده سپاه شفت: فرهنگ ایثار و شهادت در نسل جوان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس رحیمی ظهر جمعه، همزمان با هفته بسیج دانش‌آموزی و در حاشیه آیین گلباران، عطرافشانی و غبارروبی مزار مطهر شهدای روستای نصیرمحله، با اشاره به نقش‌آفرینی شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور اظهار کرد: شهدا با ایثار و فداکاری خود، امنیت و آرامش امروز جامعه را رقم زدند و پاسداشت آرمان‌های آنان وظیفه همگانی است.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل نوجوان بیان کرد: دانش‌آموزان باید با شناخت سیره و آرمان‌های شهدا، ادامه‌دهنده راه پرافتخار آنان باشند و در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی با روحیه بسیجی و مسئولیت‌پذیری نقش‌آفرینی کنند.

جانشین فرماندهی سپاه شفت در حاشیه این دیدار با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: خانواده‌های شهدا نماد صبر، ایثار و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و تکریم این خانواده‌ها وظیفه‌ای مهم در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون فداکاری شهداست، تصریح کرد: شهیدان از عزیزترین سرمایه خود برای دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی گذشتند و جانفشانی آنان همواره باید در حافظه تاریخی جامعه زنده نگه داشته شود.

جانشین فرماندهی سپاه شفت همچنین بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کرد و گفت: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و آشنایی نسل نوجوان با آرمان‌ها و سیره آنان، نقش مهمی در تربیت نسلی متعهد و مسئولیت‌پذیر دارد.

در ادامه سرپرست اداره آموزش و پرورش شفت نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز اظهار کرد: آشنایی نسل جدید با رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا از رسالت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت است.

وی با تأکید بر نقش مدارس در نهادینه‌سازی ارزش‌های ایثار، مقاومت و فداکاری افزود: معرفی سیره و سبک زندگی شهدا به دانش‌آموزان می‌تواند در تقویت روحیه خودباوری، تعهد و پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی نقش مؤثری داشته باشد.

سرپرست اداره آموزش و پرورش شفت نیز با اشاره به جایگاه شهدا در تربیت نسل‌های آینده بیان کرد: شهدا الگوهای ماندگار ایمان، شجاعت و مسئولیت‌پذیری هستند و معرفی زندگی و سیره آنان به دانش‌آموزان می‌تواند در تقویت روحیه خودباوری و پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی مؤثر باشد.

وی افزود: آشنایی دانش‌آموزان با فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی شهدا، زمینه‌ساز تقویت روحیه تعهد، مسئولیت‌پذیری و مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

در ادامه برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی، مسئولان شهرستان شفت با حضور در منزل خانواده معظم شهید موسی صحراپیما در روستای شالما، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام این شهید والامقام، با خانواده وی دیدار و از صبر، استقامت و ایثار آنان تجلیل کردند.

گفتنی است شهید والامقام موسی صحراپیما فرزند صفر، متولد ۲۰ شهریور ۱۳۵۱ در روستای شالما بود که سوم آذرماه سال ۱۳۶۶ در منطقه ماووت عراق، در جریان دفاع از میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر مطهر این شهید در گلزار شهدای روستای شالما آرام گرفته است.