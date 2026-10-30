به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد محمودی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان در مصلای بزرگ امام خمینی(ره)، با اشاره به ضرورت تقویت بنیه علمی کشور، حمایت از نوجوانان و توجه به الزامات پدافند غیرعامل اظهار کرد: اقتدار علمی و فناوری از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشورها در جهان امروز است و هر اندازه جوامع در عرصه دانش، فناوری و شیوه‌های زندگی پیشرفت می‌کنند، ضرورت توجه به پدافند غیرعامل نیز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به هشتم آبان، روز پدافند غیرعامل، افزود: پدافند غیرعامل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در شرایط کنونی جامعه است و رعایت الزامات آن نباید صرفاً به دستگاه‌های مسئول محدود شود، بلکه همه بخش‌های جامعه باید نسبت به این موضوع احساس مسئولیت کنند.

امام جمعه موقت اصفهان با قدردانی از تلاش مسئولان و فعالان حوزه پدافند غیرعامل تصریح کرد: توجه به این حوزه، متناسب با پیشرفت‌های علمی و فناوری، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و لازم است الزامات آن در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

محمودی در ادامه با اشاره به پیام رهبر شهید انقلاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی، نقش این گروه را در تقویت جایگاه ایران در معادلات جهانی مهم دانست و گفت: ایران قوی بر پایه اقتدار علمی و فناوری شکل می‌گیرد و پیشرفت کشور در این عرصه می‌تواند زمینه‌ساز نقش‌آفرینی مؤثرتر ایران در نظم جدید جهانی باشد.

مرزشکنی نخبگان، کلید تقویت اقتدار علمی ایران

وی با بیان اینکه نخبگان علمی از ظرفیت‌های راهبردی کشور به شمار می‌روند، اظهار کرد: کلید قدرتمندتر شدن ایران، مرزشکنی و راهگشایی نخبگان در عرصه‌های علمی است. دانش و فناوری قدرت‌آفرین هستند و هر اندازه کشور در این حوزه‌ها به دستاوردهای بیشتری دست پیدا کند، توان آن برای حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف نیز افزایش می‌یابد.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به اقدامات خصمانه علیه دانشمندان و نخبگان ایرانی خاطرنشان کرد: خیانت‌ها و جنایت‌های دشمنان علیه این قشر نشان‌دهنده اهمیت جایگاه آنان در پیشرفت و اقتدار کشور است؛ از این رو، حمایت از نخبگان و فراهم کردن زمینه فعالیت و شکوفایی استعدادهای علمی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

محمودی ابراز امیدواری کرد که ایران با تکیه بر توان داخلی، توسعه علمی و پیشرفت‌های فناورانه، مسیر رشد و موفقیت را ادامه دهد و با تقویت ظرفیت‌های بومی، از وابستگی و سلطه علمی غرب فاصله بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، هم‌زمان با سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، اشاره کرد و گفت: نوجوانان از سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی، معنوی و مادی کشور هستند و توجه به نیازها، توانمندی‌ها و استعدادهای این نسل باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی قرار گیرد.

امام جمعه موقت اصفهان با یادآوری تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره شهید فهمیده مبنی بر اینکه رهبر ما آن طفل ۱۳ ساله است، افزود: این تعبیر بیانگر جایگاه والای نوجوانان و ظرفیت آنان برای ایفای نقش در عرصه‌های مختلف جامعه است.

محمودی تأکید کرد: مسئولان باید با فراهم کردن زمینه رشد علمی، اجتماعی و فرهنگی نوجوانان، از استعدادهای این نسل حمایت کنند تا دانش‌آموزان و جوانان بتوانند در آینده کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی همچنین حضور دانش‌آموزان و نوجوانان بسیجی در نماز جمعه را گرامی داشت و گفت: این نسل از سرمایه‌های اجتماعی آینده کشور محسوب می‌شود و هدایت صحیح، حمایت مستمر و فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای فعالیت آنان، زمینه مشارکت بیشترشان در مسائل اجتماعی را فراهم می‌کند.

۱۳ آبان؛ فرصتی برای اعلام مواضع ملت ایران در برابر استکبار

امام جمعه موقت اصفهان در ادامه با اشاره به فرارسیدن سیزدهم آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر ضرورت حضور گسترده مردم در راهپیمایی این روز تأکید کرد و گفت: مراسم امسال با شعار محوری «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور شبانه و مستمر مردم در اجتماعات مردمی اظهار کرد: ملت ایران طی شب‌های متوالی در صحنه حضور داشته‌اند و در صورت ضرورت، این حضور در روزها نیز ادامه خواهد یافت. مردم پای کار کشور ایستاده‌اند و مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف، بیانگر حمایت از کشور و مواضع آنان در برابر دشمنان است.

محمودی با بیان اینکه مراسم سیزدهم آبان امسال از ویژگی خاصی برخوردار است، افزود: مردم با حضور در میدان امام خمینی(ره) اصفهان، اعتراض و مواضع خود را در برابر سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام خواهند کرد.

وی با اشاره به تحولات سیاسی ایران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به موضوع قانون کاپیتولاسیون در دوران پیش از انقلاب پرداخت و گفت: پیش از انقلاب اسلامی، آمریکا در پی تحمیل قانونی بود که بر اساس آن اتباع این کشور از مصونیت قضایی برخوردار می‌شدند؛ موضوعی که از نگاه انقلابیون و مخالفان آن زمان، نمادی از سلطه‌طلبی و نقض استقلال کشور به شمار می‌رفت.

امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: شرایط امروز ایران با دوران پیش از انقلاب تفاوت دارد و ملت ایران در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا ایستادگی می‌کند.

محمودی با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد پایان حضور پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه باشیم.

وی در پایان با دعوت از اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و نوجوانان، برای حضور گسترده در راهپیمایی سیزدهم آبان تأکید کرد: مشارکت پررنگ مردم در این مراسم می‌تواند پیام این روز را به جهانیان منتقل کند. نوجوانان و دانش‌آموزان سازندگان آینده جامعه هستند و حضور آنان در مناسبت‌های ملی و اجتماعی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.