به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنسرت، نخستین شب کنسرت همایون شجریان به همراه گروه سیاوش، در قالب پروژه «هر جا که تویی»، پنجشنبه هفتم آبان‌، در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد و حدود شش‌هزار مخاطب را به تماشای این اجرا نشاند.

همایون شجریان در ابتدای اجرا، از حضور در شهر هنرپرور اصفهان و اجرای آثارش برای مردم این شهر ابراز خوشحالی کرد و در جریان اجرای یکی از قطعات، یاد ۲ استاد برجسته موسیقی ایران، زنده‌یاد حسن کسایی و زنده‌یاد جلیل شهناز، ۲ هنرمند نامدار و برخاسته از اصفهان، را گرامی داشت

گروه سیاوش به مدیریت سحر فروزان، در این مجموعه اجراها با حضور آزاد میرزاپور (عود)، حسین رضایی‌نیا (سازهای کوبه‌ای)، مهیار طریحی (سنتور)، رادمان توکلی (تار)، مهرزاد اعظمی‌کیا (کمانچه) و مرتضی مومنیان (تمبک) روی صحنه رفت.

آثار آهنگسازانی چون پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده، کیهان کلهر، محمدجواد ضرابیان و مجید درخشانی، در کنار قطعات پرطرفدار همایون شجریان، ترکیبی متنوع را شکل دادند و فضایی متفاوت از اجراهای سال‌های اخیر این خواننده رقم زدند.

برنامه با اجرای قطعه «عارف حق‌بین» (نی‌زن)، با شعری از فروغی بسطامی و آهنگسازی حسین یوسف‌زمانی، آغاز شد؛ اثری که پیش‌تر با صدای محمدرضا شجریان اجرا شده بود.

پس از تکنوازی تار، قطعه «خریدار» با شعری از رهی معیری و آهنگسازی انوشیروان روحانی اجرا شد. این اثر از جمله قطعاتی است که همایون شجریان در سال‌های اخیر به اجرای آن پرداخته و با استقبال مخاطبان مواجه شده است.

«سرو چمان» با آهنگسازی محمدرضا شجریان و «بیا تا گل برفشانیم» با آهنگسازی پرویز مشکاتیان، از دیگر قطعات اجراشده در بخش بعدی برنامه بودند.

در ادامه، تصنیف «هوای گریه» اجرا شد؛ اثری شاخص در کارنامه هنری همایون شجریان که نقش مهمی در معرفی او به مخاطبان موسیقی ایرانی داشته است.

پس از تکنوازی سنتور، گروه سیاوش با اجرای قطعه‌ای بی‌کلام از آثار محمدجواد ضرابیان، زمینه را برای آواز همایون شجریان در مقام مخالف سه‌گاه فراهم کرد. پس از آن، قطعه «مست نگاه» در دستگاه سه‌گاه، شور و هیجان بیشتری در میان حاضران ایجاد کرد.

قطعه «در خیال» با آهنگسازی مجید درخشانی، از دیگر بخش‌های این کنسرت بود؛ اثری که پیش‌تر با صدای محمدرضا شجریان اجرا شده است. همچنین «رنگ بیات ترک» از آثار حسین علیزاده در ادامه برنامه اجرا شد.

پس از تک نوازی سنتور، تصنیف «پنهان شده» و سپس قطعه «ببار ای بارون» اجرا شدند. در ادامه، گروه سیاوش قطعه «رنگ شرنگ» با آهنگسازی کیهان کلهر را به اجرا گذاشت. این در حالی بود که پس از دونوازی سازهای کوبه‌ای، قطعه «قاصدک» با شعری از مهدی اخوان ثالث و آهنگسازی پرویز مشکاتیان اجرا شد.

اجرای تصنیف ماندگار «مرغ سحر» با شعری از ملک‌الشعرای بهار و آهنگسازی مرتضی نی‌داوود، پایان‌بخش نخستین شب کنسرت همایون شجریان و گروه سیاوش در اصفهان بود.

مؤسسه فرهنگی‌هنری «همایون شجریان» مجری پروژه، رضا موسوی طراح و کارگردان صحنه، کاوه عابدین مهندس صدا، محسن فتاحی مدیر اجرایی، مجموعه «بازاستودیو» طراح و مجری صحنه، افسانه شجریان عکاس، مرکز مدیریت رسانه «فراهنگ» مسئول گرافیک، امیرحسین سیر طراح نور، علی خمسه و محمد تقوی اعضای گروه مستندسازی، عطا نویدی مسئول روابط عمومی و نگین شکیبا دستیار کارگردان بودند.

همچنین مرجان معصومی، علی هزارخانی و علیرضا کبریایی در گروه صدا، لاله سهندی به‌عنوان مشاور معماری و نسترن فروزان، هدیه جدیدی و محسن ساریخانی به‌عنوان دستیاران اجرایی در این پروژه حضور داشتند. مؤسسه فرهنگی «شهرآفتاب» مجری طرح اصفهان و مؤسسه تجهیز و توسعه «خانه رویداد» مسئولیت مدیریت تولید سازه را بر عهده داشتند.

عکس از افسانه شجریان است.

