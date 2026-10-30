اجازه سوءاستفاده دشمنان از اختلافات داخلی را ندهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه امروز ایلام، با تسلیت ایام فاطمیه و اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) به‌عنوان الگوی زندگی فردی و اجتماعی، بر ضرورت تربیت نسل آینده بر پایه علم، ایمان، تهذیب نفس و انس با معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به دانشجویان و نخبگان کشور اظهار داشت: ایران با سخن ساخته نمی‌شود، بلکه علم، ایمان، تهذیب نفس و انس با خدا چهار محور اساسی برای ساخت آینده کشور هستند. جوان ایرانی باید دانشمند، مؤمن، خلاق و اهل اقدام باشد و پیوند دانشگاه و صنعت برای تبدیل دستاوردهای علمی به پیشرفت کشور تقویت شود.

امام جمعه ایلام با اشاره به هشتم آبان، سالروز شهادت شهید حسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، بر ضرورت الگوگیری نسل جوان از شهدا تأکید کرد و هشتم آبان، روز پدافند غیرعامل را نیز فرصتی برای توجه جدی به صیانت از جان مردم، سرمایه‌های ملی و زیرساخت‌های حیاتی کشور دانست.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به ۱۳ آبان و مناسبت‌های تاریخی آن گفت: اختلاف آمریکا با ایران، ریشه در استقلال‌طلبی و قدرت جمهوری اسلامی دارد و ملت ایران با وحدت و انسجام اجازه نخواهد داد بیگانگان بر سرنوشت کشور مسلط شوند.

وی با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ تاب‌آوری است، نسبت به وعده‌های تکراری آمریکا و زمینه‌سازی برای پیمان‌شکنی و حمله مجدد دشمن هشدار داد و با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تأثیر تحولات آن بر اقتصاد جهانی را مورد توجه قرار داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام همچنین با تأکید بر ضرورت مقابله با صداهای تفرقه‌افکنانه اظهار داشت: وحدت و همدلی مهم‌ترین پشتوانه ملت ایران است و نباید اجازه داد دشمن از اختلافات داخلی سوءاستفاده کند.

وی در پایان، تجمعات شبانه را سنگر دفاعی و بازدارنده و از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی دانست و ضمن قدردانی از حضور مردم، از شهروندان، احزاب و جریان‌های سیاسی برای مشارکت در این اجتماعات دعوت کرد و حضور مردم در میدان را نماد تاب‌آوری و مقاومت ملی در برابر استکبار جهانی توصیف کرد.