مسئولان خاطی نباید از پاسخگویی و برخورد قانونی مصون بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج، با اشاره به ضرورت درس‌آموزی از حوادث تاریخی و جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران، بر لزوم حفظ هوشیاری در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه یکی از آسیب‌های جدی کشور، پنهان‌کردن خطاها و نبود پاسخگویی در برابر قصور مدیریتی است، اظهار کرد: هرگاه خطایی اتفاق می‌افتد، به‌جای بررسی دقیق و برخورد با عوامل آن، تلاش می‌کنیم موضوع را پنهان کنیم؛ در حالی که خطا، چه عمدی باشد و چه سهوی، باید بررسی و با عوامل آن برخورد متناسب صورت گیرد.

مسئولان در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند

امام جمعه یاسوج با انتقاد از حمایت و مماشات با برخی مدیران خاطی افزود: چرا مسئولانی که در بخش‌های مختلف دچار خطا و مشکل می‌شوند، به‌جای برخورد قانونی و مجازات متناسب، مورد حمایت و حتی تشویق قرار می‌گیرند؟

حسینی تأکید کرد: در شرایطی که احتمال نفوذ دشمن وجود دارد، ضروری است خطاها به‌صورت دقیق بررسی شود و هیچ مسئولی از پاسخگویی در برابر عملکرد خود مستثنا نباشد.

وی همچنین با طرح این پرسش که چرا با وجود سابقه ترور مسئولان کشور، برخی ملاحظات امنیتی به‌درستی رعایت نمی‌شود، گفت: چرا باید مسئولان و شخصیت‌های مهم کشور در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که امکان ترور آنان فراهم شود؟

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه آمریکا در تقابل با ایران هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیست، بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدها و پرهیز از غفلت نسبت به اقدامات دشمن تأکید کرد.

۱۳ آبان؛ نماد ایستادگی ملت ایران

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، اظهار کرد: شهید فهمیده نوجوانی ۱۳ ساله بود که با وجود مجروحیت و در شرایط محاصره نیروهای ایرانی، با بستن نارنجک به خود به زیر تانک دشمن رفت و آن را منفجر کرد.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) درباره این شهید نوجوان افزود: امام راحل فرمودند: «رهبر ما آن طفل ۱۳ ساله‌ای است که با بستن نارنجک به خود، دشمن را از پای درآورد.»

امام جمعه یاسوج با اشاره به تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس، از خانواده‌هایی که فرزندان خود را با روحیه ایثار و فداکاری تربیت کردند، قدردانی کرد و گفت: این نوجوانان جان خود را در راه دفاع از ایران و اسلام فدا کردند.

۱۷ هزار شهید ترور، نتیجه اقدامات جریان‌های وابسته به استکبار

حسینی در ادامه با اشاره به دهم آبان، سالروز شهادت آیت‌الله طباطبایی، امام جمعه تبریز، بیان کرد: این عالم و امام جمعه به دست منافقین به شهادت رسید.

وی با اشاره به وجود ۱۷ هزار شهید ترور در کشور، ریشه این جنایت‌ها را در اقدامات جریان‌های وابسته به استکبار دانست و بر ضرورت بازخوانی جنایت‌های تروریستی علیه ملت ایران تأکید کرد.

تسخیر لانه جاسوسی، انقلابی دیگر در مسیر انقلاب اسلامی

امام جمعه یاسوج با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، این روز را یادآور سه رویداد مهم تاریخی، شامل تبعید حضرت امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان و مردم در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ دانست.

وی با بیان اینکه کسانی که در مسیر دفاع از آرمان‌های خود به شهادت می‌رسند، علاوه بر عزت و ارجمندی خود، ملت و جامعه‌شان را نیز به جایگاه سربلندی می‌رسانند، افزود: تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، بر اساس تعبیر امام خمینی(ره)، انقلابی دیگر در مسیر انقلاب اسلامی بود.

حسینی دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران را زمینه‌ساز اعتراض دانشجویان و تسخیر سفارت این کشور دانست و با اشاره به بازداشت حدود ۵۲ نفر از کارکنان سفارت و آزادی آنان پس از نزدیک به یک سال گفت: آمریکا از همان ابتدا به تعهدات و شروط خود پایبند نبوده و این روند همچنان ادامه دارد.

ناکامی آمریکا در تجزیه ایران

وی با اشاره به اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و امنیتی اظهار کرد: آمریکا برای تضعیف نظام، تجزیه کشور و خدشه‌دار کردن عزت ملت ایران تلاش کرده است.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه دشمن در بخشی از اهداف خود، از جمله ترور برخی مسئولان، فرماندهان و دانشمندان کشور، به موفقیت‌هایی دست یافته است، تصریح کرد: با این وجود، دشمن در تحقق هدف تجزیه کشور و به زانو درآوردن ملت ایران ناکام مانده است.

آیت الله حسینی در پایان بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، درس‌آموزی از حوادث گذشته و برخورد قاطع و قانونی با هرگونه قصور و تخلف مدیریتی تأکید کرد.