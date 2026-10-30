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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

اعتکاف پشتوانه معنوی نظام اسلامی است؛ ضرورت ترویج معارف فاطمی در جامعه

اعتکاف پشتوانه معنوی نظام اسلامی است؛ ضرورت ترویج معارف فاطمی در جامعه

زنجان- رئیس ستاد اعتکاف کشور با تأکید بر نقش محوری معارف اهل‌بیت(ع) در هدایت جامعه اسلامی، اعتکاف را از ظرفیت‌های مهم معنوی جمهوری اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علیرضا تکیه‌ای ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به جایگاه خاندان عصمت و طهارت(ع) در منظومه اعتقادی اسلام، گفت: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، روایات و تجربه تاریخی، تمسک به خاندان پیامبر اکرم(ص) و اتصال به فرهنگ ولایت، از مهم‌ترین مسیرهای هدایت و سعادت انسان است.

وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در تاریخ اسلام افزود: برای شناخت عظمت خاندان پیامبر(ص) باید به معارف فاطمی و به‌ویژه خطبه تاریخی حضرت زهرا(س) توجه کرد؛ خطبه‌ای که ابعاد مختلف رسالت پیامبر اکرم(ص)، تحولات جامعه اسلامی و ضرورت پاسداری از ولایت را تبیین می‌کند.

ضرورت بازخوانی خطبه حضرت زهرا(س)

رئیس ستاد اعتکاف کشور با دعوت از مردم، به‌ویژه جوانان و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در استان زنجان، برای ترویج معارف فاطمی گفت: از همه کسانی که به خاندان پیامبر(ص) ارادت دارند درخواست می‌کنم این معارف را در میان خانواده، دوستان و ارتباطات اجتماعی خود منتشر کنند تا جامعه بیش از پیش با پیام و محتوای خطبه حضرت زهرا(س) آشنا شود.

تکیه‌ای با اشاره به بخش‌هایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) درباره وضعیت جامعه عربستان پیش از ظهور اسلام تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) جامعه‌ای را که گرفتار جهل، اختلاف، نزاع و تفاخرهای مادی بود، با نور قرآن و معارف اسلام ناب محمدی متحول کرد و به مسیر علم، ایمان و معرفت سوق داد.

وی ادامه داد: پیش از ظهور اسلام، بسیاری از مناسبات اجتماعی مردم بر محور دارایی‌های محدود و رقابت‌های قبیله‌ای شکل گرفته بود، اما رسالت پیامبر اعظم(ص) افق جدیدی پیش روی بشریت گشود و جامعه‌ای را که درگیر جهل و اختلاف بود، به سوی ارزش‌های الهی و انسانی هدایت کرد.

رئیس ستاد اعتکاف کشور در ادامه با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و دفاع حضرت زهرا(س) از جایگاه امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد: دفاع حضرت فاطمه زهرا(س) از ولایت، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های بصیرت و مسئولیت‌پذیری در تاریخ اسلام است.

وی افزود: حضرت زهرا(س) در شرایطی که جامعه اسلامی با چالش‌های جدی در مسئله ولایت مواجه شده بود، با روشنگری و تبیین معارف رسالت، از حقیقتی دفاع کردند که استمرار هدایت جامعه اسلامی به آن وابسته بود.

تکیه‌ای با اشاره به شرایط امروز کشور نیز بر اهمیت معنویت، بصیرت و پایبندی به ارزش‌های دینی تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از توان ایستادگی جامعه اسلامی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی، ریشه در باورهای اعتقادی و سرمایه معنوی مردم دارد.

وی با اشاره به تحولات سیاسی، نظامی و بین‌المللی اظهار کرد: برای تحلیل اقتدار و پایداری ملت ایران نباید صرفاً به مؤلفه‌های نظامی و سیاسی توجه کرد، بلکه باید نقش ایمان، معنویت و ارتباط مردم با خداوند را نیز در نظر گرفت.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور با اشاره به حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و دفاعی کشور افزود: حضور مردم در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده ظرفیت اجتماعی و اعتقادی ملت ایران است و این سرمایه را باید در کنار ایمان، وحدت و روحیه مسئولیت‌پذیری مردم تحلیل کرد.

وی همچنین با اشاره به موضوعات مرتبط با مذاکرات بین‌المللی و تنگه هرمز، بر اهمیت پشتوانه مردمی و معنوی در صیانت از منافع و اقتدار کشور تأکید کرد.

اعتکاف از ظرفیت‌های مهم معنوی جمهوری اسلامی است

تکیه‌ای اعتکاف را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های معنوی جامعه اسلامی دانست و گفت: اعتکاف تنها یک برنامه عبادی فردی نیست، بلکه بستری ارزشمند برای خودسازی، تربیت نسل جوان، تقویت ایمان و تحکیم ارتباط جامعه با خداوند متعال است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف از ظرفیت‌های معنوی نظام جمهوری اسلامی است و باید از این فرصت برای تعمیق باورهای دینی و تقویت هویت اسلامی نسل جوان استفاده کرد.

رئیس ستاد اعتکاف کشور با اشاره به نقش مناسبت‌ها و برنامه‌های دینی در تقویت سرمایه معنوی جامعه افزود: نماز جمعه، نماز شب، عید غدیر، عرفه، اربعین و اعتکاف، از جمله جلوه‌های مهم معنویت در جامعه اسلامی هستند که در تقویت هویت دینی و اجتماعی مردم نقش دارند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از کشور اظهار کرد: جامعه اعتکاف نیز در جریان جنگ‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، شهدایی را تقدیم کرده است.

تکیه‌ای با اشاره به وجود پنج شهید اعتکافی در استان زنجان اعلام کرد: قرار است نشان اعتکاف در مراسمی با حضور امام جمعه محترم و در بین دو نماز به خانواده‌های معظم این شهدا اهدا شود.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع از کشور، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار، شهادت، ولایت و معنویت در جامعه تأکید کرد.

کد مطلب 6994230

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