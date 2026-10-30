به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میثم سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش رودخانه، با اشاره به جایگاه تفکر و اندیشه در معارف اسلامی اظهار کرد: اسلام از انسان نمی‌خواهد صرفاً مجموعه‌ای از اعمال را بدون توجه به معنا و حقیقت آن‌ها انجام دهد، بلکه انسان مؤمن باید اهل فهم، تعقل و تدبر باشد.

وی افزود: خداوند متعال نعمت عقل را به انسان عطا کرده است تا درباره خود، جامعه، جهان پیرامون و هدف آفرینش بیندیشد. انسان اندیشمند در برابر حوادث زندگی بی‌تفاوت نیست، بلکه در مواجهه با نعمت‌ها و سختی‌ها، در پی شناخت حکمت و درس‌های نهفته در آن‌هاست.

امام جمعه موقت بخش رودخانه با اشاره به روایتی از کتاب الکافی اثر شیخ کلینی با این مضمون که «در دانشی که با فهم و درک همراه نباشد، خیری نیست»، خاطرنشان کرد: دانشی که با فهم و تعمق همراه نباشد، بهره حقیقی نخواهد داشت؛ چراکه صرف برخورداری از اطلاعات، به معنای آگاهی و دانایی واقعی نیست.

سالاری تأکید کرد: انسان باید در مسیر کسب معرفت، به فهم عمیق مسائل توجه داشته باشد و با بهره‌گیری از عقل و اندیشه، نسبت به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود شناخت پیدا کند.

نگرانی اصلی آمریکا صرفاً به مسائل نظامی و هسته‌ای محدود نمی‌شود

وی در ادامه با اشاره به چرایی تداوم دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نگرانی اصلی آمریکا صرفاً به مسائل نظامی و هسته‌ای محدود نمی‌شود، بلکه شکل‌گیری الگویی مستقل و الهام‌بخش در ایران، معادلات سلطه‌گرانه قدرت‌های بزرگ را به چالش کشیده است.

امام جمعه موقت بخش رودخانه افزود: جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر وابستگی به قدرت‌های خارجی را نپذیرفت و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، استقلال سیاسی خود را دنبال کرد؛ تجربه‌ای که می‌تواند برای ملت‌های آزادی‌خواه و مستضعف الهام‌بخش باشد.

سالاری با اشاره به مواضع متفاوت برخی مقام‌های آمریکایی درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران اظهار کرد: اظهارات متناقض درباره جنگ و مذاکره را می‌توان در چارچوب فشار روانی و تلاش برای تأثیرگذاری بر محاسبات جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد.

وی این رویکرد را نوعی مانور تبلیغاتی دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید و اقدام خصمانه، بر حق دفاع از امنیت و منافع ملی خود تأکید دارد و هرگونه محاسبه اشتباه دشمن با واکنش متناسب ایران مواجه خواهد شد.

امام جمعه موقت بخش رودخانه، با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، هفت مؤلفه را از عوامل اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران برشمرد و اظهار کرد: برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی و راهبردی، استقلال سیاسی، پیشرفت‌های علمی و فناوری، توان دفاعی، انسجام ملی، قدرت منطقه‌ای و الهام‌بخشی انقلاب اسلامی، از جمله عوامل مؤثر در جایگاه جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی ثروت ملی و موقعیت راهبردی را یکی از مولفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: برخورداری از منابع عظیم نفت، گاز و معادن و قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی ویژه، به‌ویژه در مجاورت تنگه راهبردی هرمز، از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران است.

سالاری بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی و پایان یافتن نفوذ گسترده آمریکا در ساختار سیاسی کشور، زمینه استقلال در تصمیم‌گیری‌های ملی را فراهم کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رودان ادامه داد: دستیابی به ظرفیت‌های علمی و فناوری در حوزه هسته‌ای و تأکید بر حفظ توانمندی‌های بومی، از دیگر مؤلفه‌های مورد اشاره در اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به قدرت نظامی و توان دفاعی ایران اسلامی گفت: توسعه توان بازدارندگی و آمادگی نیروهای مسلح برای صیانت از امنیت و منافع ملی، نقش مهمی در مقابله با تهدیدهای خارجی دارد.

سالاری وحدت و انسجام ملی را یکی از مؤلفه‌های قدرت نظام دانست و اظهار کرد: حضور مردم در صحنه‌های حساس و تقویت همبستگی اجتماعی، از عوامل مهم پایداری، ثبات و اقتدار کشور به شمار می‌رود.

امام جمعه موقت رودخانه با اشاره به قدرت منطقه‌ای و عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران گفت: نقش‌آفرینی ایران در معادلات منطقه غرب آسیا و حمایت از جریان مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا، از دیگر مؤلفه‌های مطرح‌شده در این زمینه است.

وی قدرت الهام‌بخشی انقلاب اسلامی را از دیگر مولفه‌های قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد و ادامه داد: انتقال پیام استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی به ملت‌های مستضعف و نشان دادن امکان ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، از ویژگی‌های اثرگذار انقلاب اسلامی عنوان شد.

سالاری در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به نقش باور مهدوی در تقویت روحیه امید و مقاومت اظهار کرد: اعتقاد به ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) و تحقق عدالت جهانی، از مهم‌ترین مبانی اعتقادی و انگیزشی در فرهنگ شیعی است.

وی افزود: باور به آینده روشن جهان و پیروزی نهایی صالحان و مستضعفان، به ملت‌های آزادی‌خواه امید می‌دهد که سلطه و ظلم قدرت‌های مستکبر پایدار نخواهد ماند.

امام جمعه موقت بخش رودخانه خاطرنشان کرد: اعتقاد به تحقق عدالت جهانی، علاوه بر ایجاد امید به آینده، می‌تواند در تقویت روحیه مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و حرکت در مسیر آرمان‌های انسانی و اسلامی نقش‌آفرین باشد.