به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان علوم، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم جهوری اسلامی ایران در یادداشتی به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی لبیک گفت .

مشروح این یادداشت به شرح ذیل است:

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی،

حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی)

پیام امیدبخش و راهبردی حضرت‌عالی خطاب به نخبگان و جوانان مدال‌آور در رویداد «مدال‌آوران کشوردوست»، در روزهای متبرک به نام حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله‌علیها)، با کمال قدرشناسی و نگاهی علمی و متعهدانه، مبنای واکاوی راهبردی و سرلوحه حرکت علمی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. فرهنگستان علوم، رویکردهای نوین و افق‌گشای مندرج در این پیام را بازتابی از درک عمیق تحولات عصر حاضر می‌داند؛ پیامی که نشان می‌دهد در دوران پساجنگ‌های تحمیلی اخیر و مواجهه با دسیسه‌های استعمار نوین، دستیابی به «ایران هرچه قوی‌تر» و تحقق خیزش علمی عمیق و پرشتاب، تنها از شاهراه توسعه درون‌زا و پیشتازی در مرزهای دانش می‌گذرد.

جامعه علمی و فرهیختگان این مرزوبوم نیک می‌دانند که بنیان‌های امروز، حاصل بیش از چهار دهه پایداری و هدایت خستگی‌ناپذیر امام مجاهد و شهید والامقام انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (أعلی‌الله‌مقامه‌الشّریف) است. آن رهبر دوراندیش و ژرف‌نگر از همان دوران خدمت در سنگر ریاست‌جمهوری، با باوری راسخ به ضریب هوشی ممتاز و نبوغ تاریخی ملت ایران؛ مسیر پیشرفت را از دشواری‌های دوران بازسازی تا ورود مقتدرانه به جمع کشورهای دارنده فناوری‌های خط‌شکن نانو، هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، هوافضا و زیست‌فناوری هموار ساختند. امتداد استوار این مسیر در تدابیر و نوآوری‌های راهبردی حضرت‌عالی به‌ویژه تأکید بر مرزشکنی علمی، راه‌حل‌گشایی برای چالش‌های اساسی و پیوند مستقیم علم با میدان‌های عمل چراغ راهی مطمئن پیشِ روی نخبگان نهاده و این پیام روشن را در جان دانشمندان نشانده است که تضعیف این میراث یا کم‌توجهی به شتاب علمی کشور، با هیچ توجیهی پذیرفته نیست.

در درک واقع‌بینانه از معادلات جهان امروز، جبهه نبرد ژئوپلیتیک قدرت‌ها بیش از هر چیز بر سر تسلط بر هوش مصنوعی، علوم کوانتومی، میکروالکترونیک، رباتیک و مواد پیشرفته جریان دارد. تجربه کشورهای پیشرو به وضوح اثبات کرده است که توفیق در این عرصه‌های دگرگون‌ساز، بدون سرمایه‌گذاری سنگین و صبورانه در علوم پایه، به‌ویژه ریاضیات و فیزیک، ناممکن خواهد بود. از همین رو، فرهنگستان علوم با تصدیق نگاه دوراندیشانه حضرت‌عالی، صیانت از انباشت دانشی علوم پایه و ساماندهی خوشه‌های علمی در مرزهای دانش را فریضه‌ای حیاتی می‌داند تا از انحراف استعدادهای برتر به سمت جاذبه‌های زودبازده پیشگیری شود و چشم‌انداز امام شهید(ره) در احراز مرجعیت علمی، سیادت علمی و بالندگی تمدنی زبان فاخر فارسی در افق جهانی با تولید علم اصیل محقق گردد.

در کنار مرزشکنی در لبه‌های دانش، رسالت بنیادین دیگر علم، گره‌گشایی دانشی از ابرچالش‌های ملموس و حیاتی کشور است. دانش زمانی حلاوت خود را آشکار می‌کند که در سفره، زیست‌بوم، سلامت و معیشت مردم بنشیند و کشور را از بحران‌های فرساینده برهاند. در ساحت مدیریت منابع پایه و کشاورزی، فرهنگستان علوم استقرار فناوری‌های نوظهور، بهینه‌سازی بنیادین مصرف آب و صیانت از سرمایه تجدیدناپذیر خاک را در کانون راهبردهای خود قرار داده تا پایداری زیست‌محیطی و امنیت غذایی کشور تضمین گردد. در بخش انرژی نیز بهره‌برداری کلان از ظرفیت‌های گسترده تجدیدپذیر، راهکاری قطعی برای رفع ناترازی‌هاست؛ چنان‌که در حوزه سلامت، هدایت پژوهش‌ها به سوی روش‌های نوین درمانی، تولید داروهای پیشرفته و زیست‌فناوری، پاسخی ملموس به نیازهای اساسی جامعه خواهد بود.

فرهنگستان علوم با باور به لزوم تقویت ریشه‌های دانشی از سال‌های پایه، تعامل راهبردی با وزارت آموزش و پرورش را در اولویت قرار داده تا با کاستن از حافظه‌محوری، روحیه تفکر خلاق و گرایش به علوم بنیادی از مدارس تقویت شود. هم‌زمان، با فعال‌سازی «شبکه دانشمندان جوان فرهنگستان علوم» متشکل از اساتید و پژوهشگران ممتاز و پرانگیزه کشور، بستری فراهم آمده است تا خلاقیت نسل نوپای علمی در حل مسائل کلان و پیشتازی در فناوری‌های آینده‌ساز به کار گرفته شود.