به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید فرج‌زاده فسائی در خطبه‌های نماز جمعه فراشبند، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، خانواده را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های ظهور فضایل اخلاقی دانست و گفت: تقوا تنها در اجتماع تعریف نمی‌شود، بلکه ریشه در فضایل اخلاقی فرد در محیط خانه دارد و تمرین صبر، گذشت و خدمت‌رسانی به همسر و فرزندان، زمینه‌ساز کمال انسانی است.

وی با اشاره به آیه ۲۱ سوره روم درباره مودت و رحمت میان همسران افزود: خانواده، پایه و سلول اصلی جامعه است و بدون برخورداری از نهاد خانواده سالم، بانشاط و سرزنده، پیشرفت کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.



ابراز محبت؛ راهکار تقویت روابط خانوادگی

امام جمعه فراشبند با برشمردن راهکارهای تحکیم بنیان خانواده، ابراز محبت را یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آرامش در محیط خانه عنوان کرد و گفت: محبت نباید تنها در قلب باقی بماند، بلکه باید با رفتار و گفتار به همسر و فرزندان ابراز شود.

فرج‌زاده فسائی با اشاره به روایات اسلامی درباره اظهار محبت به همسر و فرزندان، تصریح کرد: متأسفانه برخی خانواده‌ها با فقر عاطفی مواجه هستند، در حالی که پیامبر اکرم(ص) همواره به فرزندان خود ابراز محبت می‌کردند و بر مهربانی و رحمت تأکید داشتند.

وی با اشاره به پنج زبان ابراز عشق شامل محبت کلامی، تماس عاطفی، هدیه دادن، وقت‌گذرانی و خدمت‌رسانی، خواستار توجه خانواده‌ها به این شیوه‌ها برای تقویت روابط عاطفی شد.

تأکید بر آموزش شنا به دانش‌آموزان

امام جمعه فراشبند با اشاره به اهمیت ورزش و نشاط در زندگی خانوادگی بیان کرد: اسلام دین نشاط و سلامت است و در روایات، آموزش شنا از حقوق فرزندان بر پدران شمرده شده است.

وی با اشاره به ظرفیت استخر شهدای فراشبند، از اداره آموزش و پرورش خواست برای حضور دانش‌آموزان در این مجموعه و آموزش شنا برنامه‌ریزی کند و افزود: کارمندان نیز می‌توانند با اختصاص زمان به ورزش و تفریح سالم، برای حفظ سلامت جسمی و کاهش فشارهای روزمره اقدام کنند.

صبر در برابر ناملایمات، لازمه زندگی مشترک

فرج‌زاده فسائی صبر در برابر مشکلات را از دیگر عوامل استحکام خانواده دانست و گفت: زندگی همواره با فراز و نشیب همراه است و مشکلات مالی، جسمی و اخلاقی در زندگی افراد به شکل‌های مختلف بروز می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات و ابتلائات انبیای الهی و اولیای خداوند خاطرنشان کرد: حتی پیامبران الهی نیز با دشواری‌هایی همچون بیماری، فقر، فقدان فرزند و مشکلات خانوادگی روبه‌رو بودند؛ بنابراین خانواده‌ها باید با صبر، بردباری و گذشت در مسیر عبور از مشکلات حرکت کنند.

تداوم شعار مرگ بر آمریکا تا پایان شرارت‌های این کشور

امام جمعه فراشبند در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به سالروز شهادت محمدحسین فهمیده و نام‌گذاری هشتم آبان به عنوان روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، این مناسبت را گرامی داشت.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز دانش‌آموز گفت: تا زمانی که دولت آمریکا دست از شرارت، دخالت و اقدامات خصمانه علیه ایران برندارد، شعار مرگ بر آمریکا از زبان ملت ایران نخواهد افتاد.

فرج‌زاده فسائی در پاسخ به افرادی که شعار مرگ بر آمریکا را عامل دشمنی این کشور با ایران می‌دانند، اظهار کرد: علت تداوم این شعار، رفتارهای خصمانه و مداخلات آمریکا است و تا زمانی که این رویکرد ادامه داشته باشد، ملت ایران نیز از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا در مواجهه با ایران با محدودیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو شده است، مدعی شد کشورهای منطقه و شماری از کشورهای اروپایی با هرگونه جنگ جدید مخالفت کرده و بر ضرورت استفاده از راهکارهای دیپلماتیک تأکید دارند.

ایران برای مقابله با تهدیدهای احتمالی آمادگی دارد

امام جمعه فراشبند با اشاره به سناریوهای احتمالی تقابل نظامی آمریکا با ایران بیان کرد: دشمن ممکن است در پی وارد کردن شوکی سریع از طریق حمله به زیرساخت‌ها، ایجاد خاموشی و افزایش نگرانی عمومی باشد، اما توان دفاعی ایران و امکان طولانی شدن درگیری، محاسبات طرف مقابل را با دشواری مواجه می‌کند.

وی با اشاره به هزینه‌های اقتصادی جنگ برای آمریکا و اقتصاد جهانی افزود: افزایش قیمت نفت و تبعات تنش‌های طولانی‌مدت، از جمله عواملی است که می‌تواند تصمیم‌گیری برای ورود به جنگ گسترده را برای آمریکا دشوار کند.



فرج‌زاده فسائی با تأکید بر آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نگرانی اصلی آمریکا این است که ایران بتواند در برابر فشار یک قدرت بزرگ مقاومت کند و استقلال خود را حفظ کند؛ چراکه چنین الگویی می‌تواند برای دیگر ملت‌ها نیز الهام‌بخش باشد.

وی با اشاره به تقابل جبهه مقاومت با آمریکا و رژیم صهیونیستی، آینده را متعلق به ملت‌های مقاوم و جریان حق دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و آمادگی در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

افتخارآفرینی نخبه علمی فراشبند در سطح جهانی

امام جمعه فراشبند در بخش دیگری از سخنان خود، قرار گرفتن نام میثم عابدی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی اکتشاف معدن و نفت دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران، در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در حوزه ژئوفیزیک مهندسی را تبریک گفت.

وی این موفقیت علمی را مایه افتخار شهرستان فراشبند دانست و برای این نخبه علمی آرزوی موفقیت و سلامتی کرد.



مطالبه رسیدگی به مشکل حمل‌ونقل دانشجویان و روستاییان

فرج‌زاده فسائی در پایان با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل در مسیر دانشگاه پیام نور، بیمارستان و روستاهای کنارمالک و حسین‌آباد، خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شد و گفت: با وجود طرح این مطالبه، هنوز اقدام مؤثری برای تأمین وسیله ایاب و ذهاب در این مسیرها انجام نشده است و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه برای رفع این مشکل اقدام کنند.