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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

مطهری‌اصل: صلح دائمی با آمریکا توهم است؛ رابطه گرگ و میش صلح‌پذیر نیست

مطهری‌اصل: صلح دائمی با آمریکا توهم است؛ رابطه گرگ و میش صلح‌پذیر نیست

تبریز- نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی صلح دائمی با آمریکا را توهم دانست و رابطه این کشور با ملت‌های مستقل را به رابطه گرگ و میش تشبیه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تقوا را هماهنگ‌سازی تمام ابعاد زندگی انسان با ارزش‌ها و معنویت الهی دانست و اظهار کرد: تقوا حالتی در وجود انسان ایجاد می‌کند که او را از ارتکاب گناه و نزدیک‌شدن به محارم الهی بازمی‌دارد و در مقابل، اشتیاق به بندگی، اطاعت از فرمان‌های خداوند و انجام به‌موقع عبادات را در وجود او تقویت می‌کند.

وی با بیان اینکه تقوا انسان را در مسیر ایمان و رفتار شایسته قرار می‌دهد، افزود: انسان باتقوا با مراقبت از رفتار و گفتار خود می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی از لغزش‌ها دور بماند و با آرامش، بخشندگی و اخلاق نیکو در مسیر رضایت الهی حرکت کند.

فرعون؛ الگویی از استکبار در تاریخ و جهان امروز

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به مباحث قرآنی درباره سرگذشت بنی‌اسرائیل و مواجهه حضرت موسی(ع) با فرعون، اظهار کرد: تکرار داستان بنی‌اسرائیل در سوره‌های مختلف قرآن کریم دارای حکمت است؛ زیرا رفتار اقوام گذشته می‌تواند برای ملت‌های بعدی درس‌آموز باشد و به آنان نشان دهد که در مواجهه با ظلم و سلطه‌گری چه مسیری را انتخاب کنند.

مطهری‌اصل با تشریح ویژگی‌های حکومت فرعون، او را نمونه آشکار استکبار و خودکامگی در تاریخ دانست و گفت: فرعون تمام قدرت سیاسی و اقتصادی مصر را در انحصار خود قرار داده بود و با تقسیم مردم به گروه‌های مختلف، ایجاد اختلاف و تضعیف جامعه، زمینه سلطه بیشتر بر آنان را فراهم می‌کرد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره رفتار فرعون با مردم مصر، تصریح کرد: فرعون برای حفظ قدرت خود، گروهی از مردم را ضعیف و تحت فشار قرار می‌داد، پسران آنان را می‌کشت و زنان را زنده نگه می‌داشت تا بتواند سلطه خود را استمرار بخشد.

امام جمعه تبریز با تطبیق این رفتارها با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: امروز نیز این کشورها در پی آن هستند که قدرت، اقتصاد و منابع جهان را در اختیار خود داشته باشند و ملت‌ها را از استقلال و تصمیم‌گیری درباره سرنوشتشان محروم کنند.

صلح دائمی با آمریکا امکان‌پذیر نیست

مطهری‌اصل با انتقاد از نگاه خوش‌بینانه به امکان دستیابی به صلح پایدار با آمریکا، گفت: برخی تصور می‌کنند می‌توان با آمریکا به توافق و صلح دائمی رسید، در حالی که رابطه این کشور با ملت‌های مستقل و آزاده را نمی‌توان رابطه‌ای برابر و مبتنی بر احترام متقابل دانست.

وی برای تبیین این موضوع از تعبیر رابطه گرگ و میش استفاده کرد و افزود: همان‌گونه که گرگ و میش نمی‌توانند به صلح دائمی برسند، نمی‌توان انتظار داشت آمریکا از زیاده‌خواهی‌های خود دست بردارد و با ملت‌هایی که خواهان استقلال هستند، رابطه‌ای پایدار و بدون فشار برقرار کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به تحولات کشورهای مختلف منطقه و جهان، از عراق، سوریه، لیبی، لبنان، ونزوئلا و یمن به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرد که به اعتقاد وی، تجربه تعامل و اعتماد به سیاست‌های آمریکا در آن‌ها با پیامدهایی همچون تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به منابع ملی و خسارت‌های انسانی همراه بوده است.

وی ادامه داد: آمریکا در برابر کشورهایی که با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آن همراهی نمی‌کنند، از ابزارهایی مانند تحریم، تهدید و فشار استفاده می‌کند و تلاش دارد با ایجاد اختلاف میان ملت‌ها، زمینه تسلط بر منابع و منافع آنان را فراهم کند.

مطهری‌اصل با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال کشورها، مقاومت و تقویت روحیه جهادی را از الزامات مقابله با سلطه‌طلبی دانست و خاطرنشان کرد: همان‌طور که حضرت موسی(ع) در برابر فرعون ایستادگی کرد و سرانجام فرعون با وجود برخورداری از قدرت و امکانات فراوان نابود شد، قدرت‌های مستکبر نیز در برابر اراده الهی و مقاومت ملت‌ها پایدار نخواهند ماند.

ایستادگی در برابر استکبار؛ وظیفه امت اسلامی

امام جمعه تبریز با اشاره به ضرورت مقابله با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: مسلمانان، پیروان اهل‌بیت(ع) و ملت ایران باید در برابر مستکبران زمانه ایستادگی کنند و اجازه ندهند قدرت‌نمایی و تهدیدهای آنان موجب تضعیف اراده ملت‌ها شود.

وی با انتقاد از کسانی که قدرت آمریکا را دلیلی برای پرهیز از مقابله با این کشور می‌دانند، افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که قدرت ظاهری مستکبران نمی‌تواند مانع تحقق اراده الهی شود و ملت‌هایی که در مسیر استقلال و مقاومت حرکت می‌کنند، نباید در برابر فشارهای خارجی عقب‌نشینی کنند.

مطهری‌اصل با اشاره به سرگذشت حضرت موسی(ع) و فرعون، اظهار کرد: همان‌گونه که فرعون با وجود برخورداری از قدرت نظامی و امکانات گسترده نتوانست در برابر اراده الهی مقاومت کند، مستکبران امروز نیز سرانجامی جز شکست نخواهند داشت و جریان‌های اسلامی و حرکت‌های آزادی‌خواهانه در مسیر تحقق اهداف خود پیش خواهند رفت.

رهبری و ولایت فقیه؛ محور وحدت و هدایت جامعه

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با تأکید بر اهمیت ولایت فقیه در هدایت جامعه، رهبری را محور حفظ انسجام و عبور کشور از شرایط دشوار دانست.

مطهری‌اصل با اشاره به ویژگی‌های رهبر معظم انقلاب، کیاست، شجاعت، تقوا و بینش عمیق را از شاخصه‌های ایشان برشمرد و اظهار کرد: هدایت جامعه در شرایط پیچیده و مواجهه با بحران‌ها نیازمند بصیرت و تصمیم‌گیری آگاهانه است و تبعیت از رهبری در کنار حفظ وحدت، از مؤلفه‌های اساسی نظام اسلامی به شمار می‌رود.

وی همچنین حضور اقشار مختلف مردم در مساجد، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و صحنه‌های مختلف اجتماعی و انقلابی را نشانه پیوند مردم با نظام و رهبری دانست و از همراهی جوانان، نخبگان، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و علما در این مسیر یاد کرد.

گرامیداشت شهدای محراب و تأکید بر تداوم راه شهدا

امام جمعه تبریز در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به جایگاه شهدای محراب و نقش آنان در پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی اشاره کرد.

وی با یادآوری مقام شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب کشور، تبریز و آذربایجان را از پیشگامان مبارزه و تقدیم شهید در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب دانست.

مطهری‌اصل با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، خاطرنشان کرد: راه شهدا، مسیر ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از ارزش‌های اسلامی است و پاسداشت این فرهنگ باید در رفتار و عملکرد نسل‌های آینده نیز استمرار داشته باشد.

وی در پایان بار دیگر بر ضرورت رعایت تقوای الهی، حفظ وحدت، تبعیت از رهبری و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کرد و برای عزت و سربلندی ملت ایران، علو درجات شهدا و نابودی مستکبران عالم دعا کرد.

کد مطلب 6994242

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