به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تقوا را هماهنگ‌سازی تمام ابعاد زندگی انسان با ارزش‌ها و معنویت الهی دانست و اظهار کرد: تقوا حالتی در وجود انسان ایجاد می‌کند که او را از ارتکاب گناه و نزدیک‌شدن به محارم الهی بازمی‌دارد و در مقابل، اشتیاق به بندگی، اطاعت از فرمان‌های خداوند و انجام به‌موقع عبادات را در وجود او تقویت می‌کند.

وی با بیان اینکه تقوا انسان را در مسیر ایمان و رفتار شایسته قرار می‌دهد، افزود: انسان باتقوا با مراقبت از رفتار و گفتار خود می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی از لغزش‌ها دور بماند و با آرامش، بخشندگی و اخلاق نیکو در مسیر رضایت الهی حرکت کند.

فرعون؛ الگویی از استکبار در تاریخ و جهان امروز

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به مباحث قرآنی درباره سرگذشت بنی‌اسرائیل و مواجهه حضرت موسی(ع) با فرعون، اظهار کرد: تکرار داستان بنی‌اسرائیل در سوره‌های مختلف قرآن کریم دارای حکمت است؛ زیرا رفتار اقوام گذشته می‌تواند برای ملت‌های بعدی درس‌آموز باشد و به آنان نشان دهد که در مواجهه با ظلم و سلطه‌گری چه مسیری را انتخاب کنند.

مطهری‌اصل با تشریح ویژگی‌های حکومت فرعون، او را نمونه آشکار استکبار و خودکامگی در تاریخ دانست و گفت: فرعون تمام قدرت سیاسی و اقتصادی مصر را در انحصار خود قرار داده بود و با تقسیم مردم به گروه‌های مختلف، ایجاد اختلاف و تضعیف جامعه، زمینه سلطه بیشتر بر آنان را فراهم می‌کرد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره رفتار فرعون با مردم مصر، تصریح کرد: فرعون برای حفظ قدرت خود، گروهی از مردم را ضعیف و تحت فشار قرار می‌داد، پسران آنان را می‌کشت و زنان را زنده نگه می‌داشت تا بتواند سلطه خود را استمرار بخشد.

امام جمعه تبریز با تطبیق این رفتارها با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: امروز نیز این کشورها در پی آن هستند که قدرت، اقتصاد و منابع جهان را در اختیار خود داشته باشند و ملت‌ها را از استقلال و تصمیم‌گیری درباره سرنوشتشان محروم کنند.

صلح دائمی با آمریکا امکان‌پذیر نیست

مطهری‌اصل با انتقاد از نگاه خوش‌بینانه به امکان دستیابی به صلح پایدار با آمریکا، گفت: برخی تصور می‌کنند می‌توان با آمریکا به توافق و صلح دائمی رسید، در حالی که رابطه این کشور با ملت‌های مستقل و آزاده را نمی‌توان رابطه‌ای برابر و مبتنی بر احترام متقابل دانست.

وی برای تبیین این موضوع از تعبیر رابطه گرگ و میش استفاده کرد و افزود: همان‌گونه که گرگ و میش نمی‌توانند به صلح دائمی برسند، نمی‌توان انتظار داشت آمریکا از زیاده‌خواهی‌های خود دست بردارد و با ملت‌هایی که خواهان استقلال هستند، رابطه‌ای پایدار و بدون فشار برقرار کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به تحولات کشورهای مختلف منطقه و جهان، از عراق، سوریه، لیبی، لبنان، ونزوئلا و یمن به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرد که به اعتقاد وی، تجربه تعامل و اعتماد به سیاست‌های آمریکا در آن‌ها با پیامدهایی همچون تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به منابع ملی و خسارت‌های انسانی همراه بوده است.

وی ادامه داد: آمریکا در برابر کشورهایی که با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آن همراهی نمی‌کنند، از ابزارهایی مانند تحریم، تهدید و فشار استفاده می‌کند و تلاش دارد با ایجاد اختلاف میان ملت‌ها، زمینه تسلط بر منابع و منافع آنان را فراهم کند.

مطهری‌اصل با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال کشورها، مقاومت و تقویت روحیه جهادی را از الزامات مقابله با سلطه‌طلبی دانست و خاطرنشان کرد: همان‌طور که حضرت موسی(ع) در برابر فرعون ایستادگی کرد و سرانجام فرعون با وجود برخورداری از قدرت و امکانات فراوان نابود شد، قدرت‌های مستکبر نیز در برابر اراده الهی و مقاومت ملت‌ها پایدار نخواهند ماند.

ایستادگی در برابر استکبار؛ وظیفه امت اسلامی

امام جمعه تبریز با اشاره به ضرورت مقابله با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: مسلمانان، پیروان اهل‌بیت(ع) و ملت ایران باید در برابر مستکبران زمانه ایستادگی کنند و اجازه ندهند قدرت‌نمایی و تهدیدهای آنان موجب تضعیف اراده ملت‌ها شود.

وی با انتقاد از کسانی که قدرت آمریکا را دلیلی برای پرهیز از مقابله با این کشور می‌دانند، افزود: تجربه تاریخی نشان داده است که قدرت ظاهری مستکبران نمی‌تواند مانع تحقق اراده الهی شود و ملت‌هایی که در مسیر استقلال و مقاومت حرکت می‌کنند، نباید در برابر فشارهای خارجی عقب‌نشینی کنند.

مطهری‌اصل با اشاره به سرگذشت حضرت موسی(ع) و فرعون، اظهار کرد: همان‌گونه که فرعون با وجود برخورداری از قدرت نظامی و امکانات گسترده نتوانست در برابر اراده الهی مقاومت کند، مستکبران امروز نیز سرانجامی جز شکست نخواهند داشت و جریان‌های اسلامی و حرکت‌های آزادی‌خواهانه در مسیر تحقق اهداف خود پیش خواهند رفت.

رهبری و ولایت فقیه؛ محور وحدت و هدایت جامعه

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با تأکید بر اهمیت ولایت فقیه در هدایت جامعه، رهبری را محور حفظ انسجام و عبور کشور از شرایط دشوار دانست.

مطهری‌اصل با اشاره به ویژگی‌های رهبر معظم انقلاب، کیاست، شجاعت، تقوا و بینش عمیق را از شاخصه‌های ایشان برشمرد و اظهار کرد: هدایت جامعه در شرایط پیچیده و مواجهه با بحران‌ها نیازمند بصیرت و تصمیم‌گیری آگاهانه است و تبعیت از رهبری در کنار حفظ وحدت، از مؤلفه‌های اساسی نظام اسلامی به شمار می‌رود.

وی همچنین حضور اقشار مختلف مردم در مساجد، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و صحنه‌های مختلف اجتماعی و انقلابی را نشانه پیوند مردم با نظام و رهبری دانست و از همراهی جوانان، نخبگان، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و علما در این مسیر یاد کرد.

گرامیداشت شهدای محراب و تأکید بر تداوم راه شهدا

امام جمعه تبریز در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به جایگاه شهدای محراب و نقش آنان در پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی اشاره کرد.

وی با یادآوری مقام شهید آیت‌الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب کشور، تبریز و آذربایجان را از پیشگامان مبارزه و تقدیم شهید در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب دانست.

مطهری‌اصل با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، خاطرنشان کرد: راه شهدا، مسیر ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از ارزش‌های اسلامی است و پاسداشت این فرهنگ باید در رفتار و عملکرد نسل‌های آینده نیز استمرار داشته باشد.

وی در پایان بار دیگر بر ضرورت رعایت تقوای الهی، حفظ وحدت، تبعیت از رهبری و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کرد و برای عزت و سربلندی ملت ایران، علو درجات شهدا و نابودی مستکبران عالم دعا کرد.