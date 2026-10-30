آیت الله دری: استقلال منطقه در گرو اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در هرگونه مذاکره و تعامل با طرف‌های مقابل باید هوشیاری و دقت لازم را داشته باشد و تا زمانی که تضمین‌های موردنیاز در میدان عمل ارائه نشده است، به وعده‌های دشمن اعتماد نکند.

وی افزود: رفع محاصره، آزادسازی دارایی‌های ایران، تضمین تکرار نشدن اقدامات خصمانه و پایبندی عملی به تعهدات، از موضوعات اساسی است که باید در هرگونه توافق احتمالی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اراک تصریح کرد: ملت ایران هرگز زیر بار ذلت نمی‌رود و موضع اساسی جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها و فشارهای دشمنان، همان شعار «هیهات من الذله» است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی در با اشاره به ضرورت بازنگری در مناسبات منطقه‌ای ادامه داد: کشورهای اسلامی باید با تقویت همکاری، تفاهم و همگرایی، برای شکل‌گیری یک قطب قدرتمند منطقه‌ای تلاش کنند و اجازه ندهند قدرت‌های خارجی از طریق واسطه‌ها بر روابط و معادلات منطقه‌ای اثر بگذارند.

وی با اشاره به شرایط مدیریتی کشور و استان مرکزی، بلاتکلیفی در برخی مدیریت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی را نگران‌کننده دانست و گفت: تداوم وضعیت بلاتکلیفی به زیان کشور است و اختلافات مدیریتی نباید به مردم آسیب بزند یا روند توسعه استان را مختل کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مسائل اجرایی استان افزود: مدیران باید با برخورداری از شایستگی، تدبیر و توانمندی لازم، مطالبات مردم را پیگیری کنند و از تسری اختلافات و تنش‌های مدیریتی به جامعه جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: در صورت ناتوانی مدیران یا آسیب اختلافات مدیریتی به منافع عمومی، باید از نیروهای شایسته‌تر استفاده شود و مردم قربانی حاشیه‌های مدیریتی نشوند.

خطیب جمعه اراک گفت: طرح‌های مسکن و شهرسازی، از جمله شهرک امیرکبیر و پروژه‌های مسکونی در دست اجرا، باید با جدیت پیگیری و روند رسیدگی به مطالبات مردم در این حوزه تسریع شود.

وی تاکید کرد: مسئولان باید در هزینه‌کرد بودجه‌ها دقت و نظارت کافی داشته باشند و از اسراف، تبعیض، تصمیمات نادرست و سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی پرهیز کنند.