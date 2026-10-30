به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه رودان با اشاره به سابقه تاریخی تقابل قدرت‌های استکباری با ملت ایران اظهار کرد: از دوران ملی شدن صنعت نفت و کودتای علیه دولت مصدق تا دوران انقلاب اسلامی و پس از آن، آمریکا همواره در برابر اراده ملت ایران برای استقلال و برخورداری از منابع و منافع خود ایستاده است.

وی با اشاره به تحولات اخیر و آنچه عملیات روانی و رسانه‌ای آمریکا درباره جنگ علیه ایران خواند، افزود: تناقض در اظهارات مقام‌های آمریکایی و تغییر مواضع مکرر آنان، نشانه سردرگمی و استیصال در تصمیم‌گیری است و تهدیدهای دوپهلو نیز تلاشی برای پنهان کردن بن‌بست راهبردی آمریکا در مواجهه با ملت ایران به شمار می‌رود.

ملت ایران در برابر تهدیدهای آمریکا عقب‌نشینی نمی‌کند

امام جمعه رودان با بیان اینکه ملت ایران در طول سال‌های گذشته در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرده است، تصریح کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند که ملت ایران با تهدید و عملیات روانی از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند و اراده مردم برای مقاومت در برابر دشمن، امروز بیش از گذشته است.

بارانی با اشاره به شهادت شماری از فرماندهان و شهروندان ایرانی گفت: ملت ایران خون شهدای خود، از جمله رهبر و فرماندهان شهید و دیگر عزیزانی را که در این مسیر جان خود را از دست داده‌اند، فراموش نخواهد کرد و راه مقاومت در برابر آمریکا ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: تا زمانی که ایرانیان با غیرت و عزت در این کشور حضور دارند، پرچم مبارزه با استکبار و دفاع از استقلال کشور بر زمین نخواهد ماند.

اقتدار در تنگه هرمز عامل بازدارندگی است

امام جمعه رودان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: اقتدار نیروهای مسلح و توان مدیریت ایران در این گذرگاه راهبردی، از عوامل مهم بازدارندگی در برابر اقدامات نظامی دشمن است.

وی با انتقاد از دیدگاه‌هایی که بازگشایی تنگه هرمز را راهکاری برای پایان دادن به درگیری‌ها معرفی می‌کنند، گفت: باید به این نکته توجه داشت که آغاز تجاوزها و حملات به ایران در شرایطی صورت گرفت که تنگه هرمز بسته نبود؛ بنابراین، نباید با تحلیل‌های نادرست، علت بازدارندگی در برابر دشمن را نادیده گرفت.

بارانی افزود: آنچه دشمن را از گسترش درگیری بازمی‌دارد، اقتدار جمهوری اسلامی و آمادگی نیروهای مسلح است و هرگونه عقب‌نشینی از مواضع راهبردی کشور می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فشارها و تهدیدهای دشمن شود.

وی همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در منطقه، افزایش قیمت نفت و نگرانی کشورهای مختلف را از آثار این تحولات دانست و تأکید کرد که کشورهای منطقه و دیگر قدرت‌های جهانی باید هزینه‌های همراهی با ماجراجویی‌های نظامی آمریکا را در نظر بگیرند.

مخالفت افکار عمومی اروپا با جنگ علیه ایران

امام جمعه رودان با اشاره به مخالفت بخشی از افکار عمومی کشورهای اروپایی با جنگ علیه ایران، اظهار کرد: پیامدهای اقتصادی و امنیتی درگیری‌ها نشان می‌دهد که گسترش تنش‌ها تنها به یک کشور محدود نمی‌شود و می‌تواند منافع کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد.

بارانی با اشاره به مواضع برخی کشورها درباره تحولات منطقه، خاطرنشان کرد: دولت‌ها باید از همراهی با اقدامات ماجراجویانه‌ای که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند، پرهیز کنند؛ چراکه تبعات چنین تصمیم‌هایی می‌تواند فراتر از مرزهای ایران گسترش یابد.

تأکید بر نقش جوانان و نوجوانان در آینده ایران

امام جمعه رودان در ادامه با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، این شهید را نماد ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری نوجوانان ایرانی دانست.

وی با اشاره به تداوم روحیه ایثار در میان نسل‌های مختلف کشور، از شهید علی لندی و شهید سالاری رودانی به‌عنوان نمونه‌هایی از این مسیر یاد کرد و گفت: دشمن از ظرفیت علمی، توانمندی و روحیه مقاومت جوانان و نوجوانان ایرانی هراس دارد؛ چراکه همین نسل می‌تواند با تکیه بر دانش و تلاش، کشور را به قله‌های پیشرفت و عزت برساند.

بارانی با انتقاد از آنچه تهاجم فرهنگی و عملیات رسانه‌ای علیه نسل جوان خواند، افزود: سرمایه‌گذاری گسترده رسانه‌های بیگانه برای تأثیرگذاری بر افکار جوانان و نوجوانان، نشان‌دهنده اهمیت این قشر در آینده کشور است.

وی از دانش‌آموزان خواست با شناخت دقیق واقعیت‌های جهان و بررسی فاصله میان ادعاها و عملکرد قدرت‌های غربی، مسیر پیشرفت علمی، استقلال و سربلندی ایران را دنبال کنند.

امام جمعه رودان همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، بر اهمیت حضور آگاهانه دانش‌آموزان در صحنه‌های دفاع از استقلال و پیشرفت کشور تأکید کرد.

انتقاد امام جمعه رودان از محدودیت سهمیه بنزین

بارانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تغییرات اخیر در حوزه سهمیه‌بندی بنزین، از مسئولان به دلیل کاهش مشکلات ناشی از صف‌های طولانی سوخت قدردانی کرد، اما در عین حال نسبت به محدودیت سهمیه ۵۰ لیتری و مشکلات احتمالی آن برای مردم انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه برخی تصمیم‌ها در کنار حل یک مشکل، ممکن است دشواری‌های دیگری برای شهروندان ایجاد کند، گفت: مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها شرایط زندگی مردم و نیازهای ضروری آنان را در نظر بگیرند.

امام جمعه رودان با اشاره به نیازهای درمانی، سفرهای اضطراری و رفت‌وآمد ساکنان روستاها و شهرهای منطقه، از مسئولان خواست برای رفع مشکلات ناشی از محدودیت سهمیه سوخت تدابیر مناسب‌تری اتخاذ کنند.

وی تأکید کرد: تسهیل امور مردم باید با تصمیم‌هایی همراه باشد که رضایت عمومی را افزایش دهد، نه اینکه در کنار برطرف شدن یک مشکل، محدودیت دیگری برای شهروندان ایجاد شود.

بارانی در پایان خواستار توجه جدی مسئولان شهرستان به مسائل و مطالبات مردم، به‌ویژه مشکلات مربوط به رفت‌وآمد و تأمین سوخت شد.