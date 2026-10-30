به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوش‌کلام، در خطبه های نماز جمعه بخش جوادآباد، با اشاره به سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، حضور نوجوانان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را از برکات انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت پرورش نسل آینده بر پایه معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

وی در ادامه خطبه‌ها، با توصیه نمازگزاران به تقوا و افزایش شناخت معارف الهی اظهار کرد: عمل به دستورات خداوند در زندگی و رفتار، نیازمند کسب معرفت و شناخت عمیق آموزه‌های دینی است.

امام جمعه جوادآباد با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره فراگیری معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) افزود: آشنایی عمیق با آموزه‌های دینی، زمینه حرکت انسان در مسیر تقوا و پرهیزکاری را فراهم می‌کند.

خوش‌کلام با گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، نوجوان ۱۳ ساله بسیجی، اظهار کرد: ایثار و فداکاری این شهید در دوران دفاع مقدس، از او الگویی ماندگار برای نوجوانان و جوانان ساخته است.

وی با اشاره به حضور نوجوانان در نماز جمعه این هفته جوادآباد تصریح کرد: یکی از برکات انقلاب اسلامی، فراهم‌شدن زمینه آشنایی نسل نوجوان و حتی کودکان با مسائل سیاسی و بین‌المللی و خارج‌شدن تحلیل این موضوعات از انحصار گروهی محدود بوده است.

امام جمعه جوادآباد ضمن قدردانی از مجموعه آموزش‌وپرورش، ستاد برگزاری نماز جمعه و معلمان حاضر در این برنامه، بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای افزایش مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی و فراهم‌کردن بستر رشد استعدادهای آنان تأکید کرد.

خوش‌کلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: با توجه به شرایط منطقه‌ای و تنش‌های موجود، راهپیمایی امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حضور خانواده‌ها در کنار دانش‌آموزان می‌تواند جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی را به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به ابعاد اقتصادی و رسانه‌ای تقابل‌های اخیر افزود: دشمن در کنار سایر ابزارها، از جنگ رسانه‌ای و فشار روانی برای تأثیرگذاری بر جامعه استفاده می‌کند؛ ازاین‌رو، حفظ هوشیاری و انسجام اجتماعی اهمیت دارد.

امام جمعه جوادآباد همچنین با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره احتمال اقدام نظامی و وضعیت روابط با ایران، این مواضع را نشانه آشفتگی در تصمیم‌گیری و نبود راهبرد مشخص در طرف مقابل توصیف کرد.

خوش‌کلام با اشاره به پیام‌های ارسال‌شده از سوی مقام‌های آمریکایی از طریق واسطه‌های پاکستانی و پاسخ مسئولان جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت هوشیاری در برابر تحولات و پرهیز از خطای محاسباتی تأکید کرد.

وی در ادامه، تحولات مربوط به تنگه هرمز و مواضع اعلام‌شده درباره عبور شناورها از این آبراه راهبردی را مورد توجه قرار داد و بر اهمیت صیانت از منافع و امنیت ملی تأکید کرد.

امام جمعه جوادآباد همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی اظهار کرد: در این پیام، نخبگی فراتر از تخصص علمی و ورزشی مورد توجه قرار گرفته و مؤلفه‌هایی مانند بصیرت، فداکاری، شجاعت، خدمت به مردم و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز در این چارچوب مطرح شده است.

خوش‌کلام افزود: نخبگی تنها به توانایی علمی و تخصصی محدود نیست، بلکه میزان مسئولیت‌پذیری افراد در قبال جامعه و نقش‌آفرینی آنان در تحقق اهداف جمعی نیز اهمیت دارد.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به جوانان و نوجوانان خاطرنشان کرد: علم، ایمان، تهذیب نفس، انس با خداوند و شناخت عمیق معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) از مؤلفه‌هایی است که نسل جوان برای ساختن آینده کشور باید به آن توجه کند.

امام جمعه جوادآباد در پایان بر ضرورت تلاش و ابتکار بیشتر برای ارتقای عزت و اقتدار کشور تأکید کرد و خواستار توفیق همگان در مسیر خدمت به جامعه و عمل به آموزه‌های دینی شد.