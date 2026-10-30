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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

خوش‌کلام: حضور نوجوانان در عرصه‌های اجتماعی از برکات انقلاب است

خوش‌کلام: حضور نوجوانان در عرصه‌های اجتماعی از برکات انقلاب است

ورامین- امام جمعه جوادآباد با اشاره به نقش نسل نوجوان در مسائل اجتماعی و سیاسی، بر ضرورت تربیت دینی، تقویت بصیرت و فراهم‌کردن زمینه رشد استعدادهای نسل آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوش‌کلام، در خطبه های نماز جمعه بخش جوادآباد، با اشاره به سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، حضور نوجوانان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را از برکات انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت پرورش نسل آینده بر پایه معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

وی در ادامه خطبه‌ها، با توصیه نمازگزاران به تقوا و افزایش شناخت معارف الهی اظهار کرد: عمل به دستورات خداوند در زندگی و رفتار، نیازمند کسب معرفت و شناخت عمیق آموزه‌های دینی است.

امام جمعه جوادآباد با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره فراگیری معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) افزود: آشنایی عمیق با آموزه‌های دینی، زمینه حرکت انسان در مسیر تقوا و پرهیزکاری را فراهم می‌کند.

خوش‌کلام با گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، نوجوان ۱۳ ساله بسیجی، اظهار کرد: ایثار و فداکاری این شهید در دوران دفاع مقدس، از او الگویی ماندگار برای نوجوانان و جوانان ساخته است.

وی با اشاره به حضور نوجوانان در نماز جمعه این هفته جوادآباد تصریح کرد: یکی از برکات انقلاب اسلامی، فراهم‌شدن زمینه آشنایی نسل نوجوان و حتی کودکان با مسائل سیاسی و بین‌المللی و خارج‌شدن تحلیل این موضوعات از انحصار گروهی محدود بوده است.

امام جمعه جوادآباد ضمن قدردانی از مجموعه آموزش‌وپرورش، ستاد برگزاری نماز جمعه و معلمان حاضر در این برنامه، بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای افزایش مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی و فراهم‌کردن بستر رشد استعدادهای آنان تأکید کرد.

خوش‌کلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: با توجه به شرایط منطقه‌ای و تنش‌های موجود، راهپیمایی امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حضور خانواده‌ها در کنار دانش‌آموزان می‌تواند جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی را به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به ابعاد اقتصادی و رسانه‌ای تقابل‌های اخیر افزود: دشمن در کنار سایر ابزارها، از جنگ رسانه‌ای و فشار روانی برای تأثیرگذاری بر جامعه استفاده می‌کند؛ ازاین‌رو، حفظ هوشیاری و انسجام اجتماعی اهمیت دارد.

امام جمعه جوادآباد همچنین با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره احتمال اقدام نظامی و وضعیت روابط با ایران، این مواضع را نشانه آشفتگی در تصمیم‌گیری و نبود راهبرد مشخص در طرف مقابل توصیف کرد.

خوش‌کلام با اشاره به پیام‌های ارسال‌شده از سوی مقام‌های آمریکایی از طریق واسطه‌های پاکستانی و پاسخ مسئولان جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت هوشیاری در برابر تحولات و پرهیز از خطای محاسباتی تأکید کرد.

وی در ادامه، تحولات مربوط به تنگه هرمز و مواضع اعلام‌شده درباره عبور شناورها از این آبراه راهبردی را مورد توجه قرار داد و بر اهمیت صیانت از منافع و امنیت ملی تأکید کرد.

امام جمعه جوادآباد همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی اظهار کرد: در این پیام، نخبگی فراتر از تخصص علمی و ورزشی مورد توجه قرار گرفته و مؤلفه‌هایی مانند بصیرت، فداکاری، شجاعت، خدمت به مردم و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز در این چارچوب مطرح شده است.

خوش‌کلام افزود: نخبگی تنها به توانایی علمی و تخصصی محدود نیست، بلکه میزان مسئولیت‌پذیری افراد در قبال جامعه و نقش‌آفرینی آنان در تحقق اهداف جمعی نیز اهمیت دارد.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به جوانان و نوجوانان خاطرنشان کرد: علم، ایمان، تهذیب نفس، انس با خداوند و شناخت عمیق معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) از مؤلفه‌هایی است که نسل جوان برای ساختن آینده کشور باید به آن توجه کند.

امام جمعه جوادآباد در پایان بر ضرورت تلاش و ابتکار بیشتر برای ارتقای عزت و اقتدار کشور تأکید کرد و خواستار توفیق همگان در مسیر خدمت به جامعه و عمل به آموزه‌های دینی شد.

کد مطلب 6994253

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