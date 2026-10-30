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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

قدرت دفاعی ایران مانع تعرض دشمنان به آسمان کشور است

قدرت دفاعی ایران مانع تعرض دشمنان به آسمان کشور است

رامشیر - امام جمعه رامشیر گفت: اقتدار پدافندی و قدرت رزمندگان اسلام نشان داد که آسمان ایران بی‌دفاع نیست و زمان تعرض به حریم هوایی کشور به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه رامشیر با اشاره به شکار و انهدام پهپادهای متجاوز دشمن در منطقه تنگه هرمز، اظهار کرد: پدافند هوایی جمهوری اسلامی با هوشمندی کامل، یک فروند پهپاد متجاوز را در شرق تنگه هرمز منهدم کرد و پهپاد دیگری را با استفاده از جنگ الکترونیک سالم به زمین نشانید که این اقدام شاهکار جوانان این مرز و بوم است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده و شهدای دانش‌آموز، افزود: قدرت شما جوانان سبب استیصال دشمن است و ضعف و خودکم‌بینی در برابر مستکبران ممنوع است، زیرا دشمن امروز در باتلاقی که خودش ساخته، گرفتار شده است.

امام جمعه رامشیر در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه سلامت و درمان، تصریح کرد: از راه‌اندازی دستگاه پیشرفته OPG در بیمارستان رسول اکرم تقدیر می‌شود، اما کمبود پزشک و پرستار از دغدغه‌های جدی مردم است و مسئولان باید برای تأمین نیروی انسانی کافی و رفع مشکلات درمانی چاره‌اندیشی کنند.

حجت‌الاسلام هاشمی همچنین با تأکید بر لزوم پیگیری ایمنی جاده‌ای در این شهرستان، بیان کرد: وضعیت نامناسب بزرگراه بسیج، کمبود علائم راهنمایی و رانندگی و نیاز به بهسازی مسیرها نیازمند اقدام فوری مسئولان برای حفظ جان شهروندان است.

کد مطلب 6994257

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