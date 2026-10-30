به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عمران حسینی‌نسب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایجرود، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پرهیز از گناه و معصیت، حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی بی‌بدیل بندگی، ولایت‌مداری و مبارزه با استکبار دانست.

وی با اشاره به جایگاه و فضائل حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: بر اساس روایات، نبوت هیچ پیامبری مورد تأیید قرار نگرفت، مگر اینکه به محبت حضرت زهرا (س) اقرار کرده باشد و اطاعت از آن حضرت بر تمامی آفریدگان خداوند واجب است.

امام جمعه ایجرود با بیان اینکه حضرت زهرا (س) بزرگ‌ترین الگوی استکبارستیزی در تاریخ بشریت است، افزود: خطبه‌های آتشین آن حضرت در دفاع از ولایت و افشای چهره مستکبران، جلوه‌ای برجسته از جهاد کبیر و ایستادگی در برابر طاغوت است.

حسینی‌نسب با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی و همچنین ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، این مناسبت‌ها را نماد انقلابی‌گری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی ملت ایران عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه دشمن از تکرار و تربیت حسین فهمیده‌های امروز وحشت دارد، گفت: حسین فهمیده‌های امروز جوانانی هستند که در عرصه جنگ ترکیبی در برابر پیشروی دشمن ایستادگی می‌کنند و با جهاد تبیین و روشنگری، نقشه‌های دشمن را خنثی می‌سازند.

خطیب جمعه ایجرود با اشاره به ریشه قرآنی و دینی استکبارستیزی تصریح کرد: شعار «مرگ بر آمریکا» برگرفته از آموزه‌های قرآن کریم و سیره انبیا و ائمه معصومین (ع) است و به معنای مخالفت با سلطه‌گری، استبداد، استکبار و آدم‌کشی است.

وی با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: ملت انقلابی و دشمن‌شناس ایران اسلامی امسال نیز با حضوری پرشور، شعار مرگ بر آمریکا را کوبنده‌تر از سال‌های گذشته سر خواهند داد.

امام جمعه ایجرود در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی و بین‌المللی و مواضع اخیر مقامات آمریکایی اظهار کرد: ایستادگی ملت ایران، آمریکا را درمانده و منزوی کرده و اختلافات و نابسامانی‌های داخلی این کشور را آشکار ساخته است.

حسینی‌نسب تناقض‌گویی مقامات آمریکایی درباره تهدید نظامی ایران را نشانه نبود راهبردی منسجم در سیاست‌های واشنگتن دانست و افزود: بخشی از این تهدیدها با هدف مدیریت افکار عمومی داخلی آمریکا و تحت تأثیر شرایط سیاسی و انتخابات میان‌دوره‌ای مطرح می‌شود.

وی همچنین مخالفت برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه، مصر و قطر با آغاز مجدد جنگ و هشدار کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا درباره تشدید تنش‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: این مواضع بیانگر پیچیدگی شرایط آمریکا در عرصه بین‌المللی، انزوای روزافزون واشنگتن و ناکامی این کشور در ائتلاف‌سازی علیه جمهوری اسلامی ایران است.

حسینی‌نسب به دیدارهای جداگانه رؤسای قوای سه‌گانه و دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: این دیدارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نشان می‌دهد مسئولان کشور در حوزه‌های مختلف از رهنمودها و نقشه راه رهبر معظم انقلاب بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به توصیف شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان «چهارراه تدبیر» امور کشور در دیدار رهبر معظم انقلاب با سرلشکر محسن رضایی، اظهار کرد: این تعبیر بیانگر ارتباط و تأثیر متقابل چهار حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و امنیت در اداره کشور است.

امام جمعه ایجرود ادامه داد: سیاست امنیتی بدون توجه به پیامدهای اقتصادی، سیاست اقتصادی بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و تصمیم‌های اجرایی بدون شناخت آثار اجتماعی، ممکن است در مرحله اجرا با محدودیت‌ها و چالش‌هایی مواجه شود.

وی همچنین با اشاره به احتمال اجرای طرح عرضه نان کیلویی در نانوایی‌ها، نسبت به تأثیرگذاری این طرح بر ارتقای کیفیت نان و جلوگیری از کم‌فروشی ابراز تردید کرد و گفت: صرف تغییر شیوه عرضه نان نمی‌تواند تضمین‌کننده کیفیت آن باشد؛ چراکه ممکن است نان خمیر، خام و نپخته همچنان عرضه شود و در این صورت، سنگین بودن نان به معنای کیفیت بهتر آن نخواهد بود.

حسینی‌نسب تأکید کرد: عرضه نان بی‌کیفیت علاوه بر هدررفت پول مردم، سلامت و جسم مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و در اجرای طرح‌های مرتبط با نان باید حقوق مردم و کیفیت محصول مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه ایجرود با تأکید بر اهمیت نماز جمعه به‌عنوان فریضه‌ای عبادی و سیاسی، شرکت نکردن در این فریضه از روی بی‌اعتنایی را از نظر شرعی ناپسند دانست و گفت: در شرایطی که حکومت اسلامی در کشور برقرار است، نمازگزاران باید حتی‌المقدور از ترک نماز جمعه خودداری کنند.