به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان که در مصلای امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نخبگان، ورزشکاران، دانش‌آموزان و دانشجویان کشور اظهار کرد: همان‌گونه که معظم‌له تأکید کردند، جوانان سازندگان مؤلفه‌های اقتدار و قدرت ایران اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی هستند.

وی بر ضرورت تقویت مؤلفه‌های اقتدار ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، پژوهشی و دفاعی تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوانان می‌تواند کشور را در دستیابی به این هدف مهم یاری کند.

استکبارستیزی؛ از مؤلفه‌های بنیادین انقلاب اسلامی

امام جمعه سمنان با بیان اینکه اقتدار ایران بر پایه قدرت علمی و فناوری استوار است، تصریح کرد: نخبگان جوان و متدین کشور با دستاوردهای ارزشمند خود و با تکیه بر ایمان توانسته‌اند مرزهای علم، فناوری و نوآوری را پشت سر بگذارند.

مطیعی با تأکید بر نقش‌آفرینی جوانان نخبه در ارتقای جایگاه ایران در معادلات جهانی گفت: جوانان کشور با تلاش مضاعف می‌توانند نقشی سازنده در تقویت موقعیت بین‌المللی ایران ایفا کنند؛ چراکه ایران اسلامی از ظرفیت‌های گسترده انسانی و نخبگان جوان برای پیشرفت و سازندگی برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بیان کرد: استکبارستیزی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های انقلاب اسلامی ایران بوده و آمریکا و دیگر دشمنان به دلیل نگرانی از الگوبرداری کشورهای منطقه و جهان از این انقلاب، دشمنی خود با ملت ایران را تا امروز ادامه داده‌اند.

آزادی‌خواهی ایران، الگویی برای بسیاری از کشورهای جهان

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان اینکه استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی ایران به الگویی برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است، تأکید کرد: همین الگوپذیری ملت‌ها از جمهوری اسلامی ایران، موجب نگرانی و نارضایتی دشمنان شده است.

مطیعی با اشاره به جایگاه ایران اسلامی در میان کشورهای منطقه و ملت‌های مستضعف جهان اظهار کرد: ایران نشان داده است که می‌توان بدون تکیه بر قدرت‌های بزرگ و ابرقدرت‌ها نیز مسیر پیشرفت و استقلال را دنبال کرد.

وی در پایان حفظ انسجام و همبستگی ملی در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را زمینه‌ساز تداوم مسیر پیشرفت کشور دانست و گفت: این انسجام و حرکت در مسیر استقلال و پیشرفت، همان موضوعی است که دشمنان را نگران و کلافه کرده است.