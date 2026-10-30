ماموستا حسینی: معیار محبوبیت مسئولان خدمت صادقانه و جلب رضایت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیداحسن حسینی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: حضور پرشور شهروندان در این اجتماعات قابل تقدیر است و این همراهی و حضور تا پیروزی نهایی ایران اسلامی و شکست دشمنان ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت اقتصادی و نابسامانی قیمت‌ها را از دغدغه‌های جدی مردم دانست و افزود: گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده و نارضایتی‌هایی را در میان شهروندان به وجود آورده است.

امام جمعه موقت سنندج با بیان اینکه مردم با وجود مشکلات اقتصادی همچنان نسبت به امنیت، آرامش و آسایش جامعه احساس مسئولیت می‌کنند، تصریح کرد: مطالبات معیشتی مردم بحق است و مسئولان نباید نسبت به این دغدغه‌ها بی‌تفاوت باشند.

ماموستا حسینی در همین راستا خواستار نظارت مؤثرتر بر فعالیت واحدهای صنفی و روند قیمت‌گذاری کالاها شد و گفت: تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مسئول باید با حضور مستمر در بازار، از بروز تخلفات جلوگیری کرده و اجازه ندهند فشار بیشتری به معیشت مردم وارد شود.

خدمت صادقانه از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران است

وی خدمت‌رسانی صادقانه و توجه به خواسته‌های شهروندان را از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران عنوان کرد و افزود: مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال مردم، ایجاب می‌کند که با جدیت به وظایف قانونی خود عمل کنند.

امام جمعه موقت سنندج در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق و انصاف در فعالیت‌های اقتصادی، از بازاریان و شهروندان خواست در معاملات روزمره حقوق یکدیگر را رعایت کنند و از کم‌فروشی، فریبکاری و بیان مطالب خلاف واقع بپرهیزند.

ماموستا حسینی همچنین با اشاره به آموزه‌های دینی، تقوا و عدالت در مناسبات اجتماعی و اقتصادی را از ضرورت‌های زندگی مؤمنانه دانست و نماز جمعه را فرصتی برای تقویت ایمان، یادآوری مسئولیت‌های دینی و پایبندی به ارزش‌های قرآنی برشمرد.

وی با دعوت از مؤمنان برای اهتمام بیشتر به حضور در نماز جمعه خاطرنشان کرد: این فریضه دینی از برکات معنوی فراوانی برخوردار است و شایسته نیست افراد نسبت به اهمیت و جایگاه آن غفلت کنند.