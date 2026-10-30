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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

نمایشگاه «حیات وحش اصفهان» همزمان با روز ملی محیط‌بان برگزار می‌شود

نمایشگاه «حیات وحش اصفهان» همزمان با روز ملی محیط‌بان برگزار می‌شود

اصفهان- نمایشگاه «حیات وحش اصفهان به روایت تندیس و تصویر» به مناسبت روز ملی محیط‌بان از نهم تا دوازدهم آبان‌ماه در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد فرهنگی و محیط‌زیستی با هدف معرفی ظرفیت‌های زیستگاهی و حیات وحش استان و بهره‌گیری از هنر برای ارتقای آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، جلوه‌های حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی اصفهان در قالب هنرهای تجسمی و تندیس‌گری به نمایش درمی‌آید تا توجه مخاطبان به ارزش تنوع زیستی و ضرورت پاسداری از سرمایه‌های طبیعی جلب شود.

برگزاری این نمایشگاه هم‌زمان با روز ملی محیط‌بان، فرصتی برای ارج نهادن به تلاش محیط‌بانان در صیانت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌هاست. حفاظت از محیط زیست مسئولیتی فراتر از وظایف سازمانی است و به همراهی هنرمندان، نهادهای فرهنگی و شهروندان نیاز دارد.

نمایشگاه «حیات وحش اصفهان» همزمان با روز ملی محیط‌بان برگزار می‌شود

آثار استاد حسن مقیمی، طبیعت‌پژوه و عکاس طبیعت، و استاد پرویز جباری، تندیس‌گر حیات وحش، از جمله آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه است.

علاقه‌مندان می‌توانند از نهم تا دوازدهم آبان‌ماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به نشانی خیابان باغ گلدسته، کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان مراجعه کنند.

کد مطلب 6994267

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    • IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۸
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