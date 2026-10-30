به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد فرهنگی و محیط‌زیستی با هدف معرفی ظرفیت‌های زیستگاهی و حیات وحش استان و بهره‌گیری از هنر برای ارتقای آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، جلوه‌های حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی اصفهان در قالب هنرهای تجسمی و تندیس‌گری به نمایش درمی‌آید تا توجه مخاطبان به ارزش تنوع زیستی و ضرورت پاسداری از سرمایه‌های طبیعی جلب شود.

برگزاری این نمایشگاه هم‌زمان با روز ملی محیط‌بان، فرصتی برای ارج نهادن به تلاش محیط‌بانان در صیانت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌هاست. حفاظت از محیط زیست مسئولیتی فراتر از وظایف سازمانی است و به همراهی هنرمندان، نهادهای فرهنگی و شهروندان نیاز دارد.

آثار استاد حسن مقیمی، طبیعت‌پژوه و عکاس طبیعت، و استاد پرویز جباری، تندیس‌گر حیات وحش، از جمله آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه است.

علاقه‌مندان می‌توانند از نهم تا دوازدهم آبان‌ماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به نشانی خیابان باغ گلدسته، کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان مراجعه کنند.