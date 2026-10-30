به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران ریشه در خوی سلطه‌طلبی این کشور دارد، مبارزه با استکبار را از اصول اساسی حرکت ملت ایران دانست و گفت: این مبارزه باید همچنان به‌عنوان پرچم و مشعل حرکت ملت ایران باقی بماند.

وی در ادامه با اشاره به روایتی از امام صادق(ع)، تحقیر مردم را از جلوه‌های مهم تکبر برشمرد و اظهار کرد: مستکبران با کوچک شمردن دیگران به دنبال ایجاد احساس حقارت در ملت‌ها هستند تا زمینه سلطه روانی و عملی بر آنان را فراهم کنند.

استقلال ایران مانع تحقق اهداف سلطه‌گرانه آمریکا است

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به رویکرد آمریکا در قبال کشورهای مستقل افزود: این کشور به دلیل خوی سلطه‌طلبانه خود استقلال ملت‌ها را تحمل نمی‌کند و دشمنی آن با جمهوری اسلامی ایران نیز فراتر از تغییر دولت‌ها و رؤسای جمهور است.

آیت الله حسینی همدانی ادامه داد: ایران مستقل می‌تواند به الگویی برای سایر ملت‌ها تبدیل شود و معادلات سلطه‌گرانه آمریکا در منطقه را برهم بزند؛ از همین رو، فشار بر جمهوری اسلامی تنها به یک دولت یا مقطع سیاسی محدود نمی‌شود.

وی با یادآوری اعتراض امام خمینی(ره) به لایحه کاپیتولاسیون و تبعید ایشان در ۱۳ آبان، استقلال را یکی از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: تحریم اقتصادی، فشار دیپلماتیک، عملیات روانی، جنگ شناختی و حتی جنگ سخت، ابزارهایی هستند که آمریکا برای جلوگیری از قدرت‌یابی مستقل ایران به کار گرفته است.

دشمن‌شناسی کافی نیست؛ شیوه‌های دشمن را بشناسیم

امام جمعه کرج با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر برنامه‌های دشمن تصریح کرد: مهم‌تر از دشمن‌شناسی، دشمنی‌شناسی است؛ یعنی علاوه بر شناخت دشمن، باید روش‌ها و شیوه‌هایی را که برای پیشبرد اهداف خود به کار می‌گیرد نیز بشناسیم.

وی هشدار داد: ناآگاهی از روش‌های دشمن ممکن است جامعه را در مسیری قرار دهد که خود او طراحی کرده است؛ بنابراین شناخت ابزارهای نفوذ و شیوه‌های اثرگذاری دشمن باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

آیت الله حسینی همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به داستان سامری در قرآن کریم، نسبت به تکرار جریان‌های انحرافی در جوامع اسلامی هشدار داد و گفت: سامری در هر دوره متناسب با شرایط زمان ظهور می‌کند و نباید فتنه سامری را صرفاً به ساخت گوساله و دعوت به پرستش آن محدود دانست.

وی افزود: هر جریانی که با فریب، تحریف و انحراف، جامعه را از مسیر حق دور کند، می‌تواند مصداقی از این فتنه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، جنگ شناختی و روایت‌سازی رسانه‌ای را از ابزارهای مهم انحراف افکار عمومی عنوان کرد و گفت: رسانه‌های دروغ‌پرداز با انتشار اخبار تحریف‌شده و روایت‌های جهت‌دار تلاش می‌کنند ذهن جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در مواجهه با اطلاعات دریافتی از طریق چشم و گوش خاطرنشان کرد: نباید هر خبر و تحلیلی را بدون بررسی و اطمینان از صحت آن پذیرفت.

مردم خواهان تقویت قدرت بازدارندگی کشور هستند

آیت الله حسینی همدانی در ادامه با اشاره به مطالبات مردم حاضر در تجمعات، خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدا و تقویت قدرت بازدارندگی کشور را از خواسته‌های اصلی آنان برشمرد.

وی تأکید کرد: مردم نه به دنبال جنگ‌افروزی هستند و نه در برابر فشار و تهدید دشمن تسلیم می‌شوند، بلکه خواهان شرایطی هستند که دشمن دیگر جرات تهدید ملت ایران را نداشته باشد.

انتقاد از شعارهای توهین‌آمیز علیه مسئولان

امام جمعه کرج همچنین با انتقاد از شعارها و دست‌نوشته‌های توهین‌آمیز علیه قوای سه‌گانه و مسئولان کشور گفت: مطالبه‌گری و انتقاد مستدل از حقوق مردم است، اما توهین، ایجاد دوگانگی و تضعیف انسجام ملی اقدامی نادرست و در راستای منافع دشمن محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: باید میان مطالبه‌گری منطقی و رفتارهایی که به تضعیف همبستگی جامعه منجر می‌شود، تفاوت قائل شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در پایان با اشاره به ظرفیت نسل جوان و نخبگان کشور، بر ضرورت توجه به پیام‌های رهبر معظم انقلاب و بهره‌گیری از توان جوانان در مسیر پیشرفت کشور و تمدن‌سازی تأکید کرد.