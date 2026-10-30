ذاکری: اقتدار روزافزون ایران، عامل اصلی کینه و فشار حداکثری آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه‌های نماز جمعه میناب با تحلیل ابعاد سیاست خارجی و چالش‌های امنیتی و اقتصادی، بر اقتدار ملی ایران به عنوان سدی در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار تاکید کرد.

اقتدار هسته‌ای و جغرافیایی؛ کابوس استکبار جهانی

امام جمعه میناب در خصوص علت حساسیت شدید آمریکا بر ایران، اظهار داشت: اگرچه خودشیفتگی دشمن را نمی‌توان نادیده گرفت، اما علت اصلی این دشمنی، اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تبیین مولفه‌های قدرت ایران افزود: ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد و ثروت‌های عظیم طبیعی، نه تنها از نظر انرژی بلکه به عنوان یک گذرگاه راهبردی سیاسی و اقتصادی، جایگاهی کم‌نظیر دارد.

ذاکری عنوان کرد: آمریکا در حسرت بازگشت به دوران سلطه و غارت منابع ملت ایران است، اما انقلاب اسلامی به این رابطه پایان داده و با تکیه بر قدرت هسته‌ای توقف‌ناپذیر و پیشرفت‌های بومی در غنی‌سازی، توانایی مهار خود را نشان داده است.

خطیب جمعه میناب تاکید کرد: قدرت نظامی، وحدت ملی تحت فرمان رهبری و توانایی صدور انقلاب، ایران را به قدرتی تبدیل کرده که دیگر برای غرب نه قابل غارت است و نه قابل مهار.

ضرورت گذار به اقتصاد تولیدمحور و ارزش‌افزوده انرژی

وی در ادامه به چالش‌های اقتصادی پرداخت و گفت: ایران قوی، نیازمند اقتصادی است که محور آن تولید باشد، نه دارایی. در اقتصادهای با تورم بالا، اگر سود از طریق نگهداری دارایی حاصل شود، سرمایه‌ها از چرخه تولید خارج می‌شوند. ما باید ظرفیت‌های موجود را برای جذابیت بخشیدن به تولید فعال کنیم.

ذاکری با اشاره به مزیت انرژی ایران تصریح کرد: داشتن منابع نفت و گاز به تنهایی قدرت ایجاد نمی‌کند؛ قدرت واقعی زمانی حاصل می‌شود که این منابع به زنجیره ارزش، صنعت و درآمد پایدار تبدیل شوند. ما باید از مزیت انرژی به سمت قدرت صنعتی حرکت کنیم.

مقابله با جنگ ترکیبی و نقش حماسی مردم

حجت‌الاسلام ذاکری در بخش حساس سخنان خود به موضوع امنیت ملی پرداخت و گفت: در شرایط کنونی، دشمن با استفاده از استراتژی جنگ ترکیبی، به دنبال ایجاد اختلاف، ناامیدی و تحریک ناآرامی‌هاست. اما حضور حماسی مردم، سرمایه مقوم امنیت ملی است.

وی افزود: ایستادگی سیاسی و اجتماعی مردم، راهبرد اصلی مقابله با این تهدیدات است.

امام جمعه میناب تاکید کرد: تنگه هرمز همچنان تحت تسلط رزمندگان اسلام قرار دارد و تا زمانی که اراده جمهوری اسلامی محقق نشود، این مسیر برای دشمنان مسدود خواهد ماند؛ چرا که هرگونه تنش در این منطقه، بلافاصله بر بازارهای جهانی و قیمت نفت اثرگذار خواهد بود.

ذاکری بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های منطقه میناب از جمله تخصیص مالیات‌ها برای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و از ضرورت بصیرت در برابر شبهات و تحلیل درست مقتضیات زمان سخن گفت.