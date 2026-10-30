قیافه: خراسان جنوبی ظرفیت تبدیل شدن به قطب معدنی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قدیر قیافه صبح جمعه در حاشیه بازدید از پاویون خراسان جنوبی در نمایشگاه بین‌المللی ایران کانماین اظهار کرد: حضور منسجم شرکت‌های معدنی استان در این نمایشگاه و معرفی توانمندی‌های این بخش، اقدامی ارزشمند است که با محوریت اتاق بازرگانی خراسان جنوبی انجام شده است.

وی افزود: خراسان جنوبی با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع معدنی، از استان‌هایی است که می‌توان انتظار داشت سهم بیشتری در توسعه معدن و صنایع معدنی کشور داشته باشد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش معدن در توسعه اقتصادی بیان کرد: توسعه معدن و صنایع معدنی می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد و رونق فعالیت‌های اقتصادی، زمینه ارتقای رفاه عمومی مردم خراسان جنوبی را فراهم کند.

قیافه با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن استان گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، سرمایه‌گذاری‌های فعلی پاسخگوی ابعاد این ظرفیت‌ها نیست و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند در این حوزه فراهم شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی از تنوع قابل توجهی در ذخایر معدنی برخوردار است، افزود: در کنار ظرفیت‌های زغال‌سنگ، ذخایر طلا و دیگر مواد معدنی استان نیز اهمیت زیادی دارند و لازم است اکتشافات علمی و به‌روز برای شناسایی دقیق‌تر این ذخایر توسعه یابد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بخشی از ظرفیت‌های معدنی استان همچنان نیازمند اکتشافات بیشتر است و بهره‌برداری اصولی از این منابع، مستلزم تأمین سرمایه، استفاده از روش‌های نوین اکتشافی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران است.

قیافه در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی و حمایت دستگاه‌های اجرایی و همراهی بخش خصوصی، خراسان جنوبی به یکی از استان‌های پیشرو در حوزه معدن و صنایع معدنی تبدیل شود و توسعه این بخش، آثار ملموسی در اقتصاد و رفاه مردم منطقه داشته باشد.