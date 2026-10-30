به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی فرهادزاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه در روحیه استکبارستیزی و استقلال‌خواهی مردم کشورمان دارد.

وی با بیان اینکه استکبارستیزی و استقلال‌خواهی جمهوری اسلامی ایران به الگویی برای بسیاری از کشورهای منطقه و جهان تبدیل شده است، افزود: آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان از گسترش این تفکر در میان ملت‌ها نگران و ناراحت هستند.

جوانان؛ پیشگامان عرصه‌های سرنوشت‌ساز کشور

امام جمعه میامی با اشاره به نقش‌آفرینی نوجوانان و جوانان در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی گفت: نسل جوان کشور در عرصه‌های مختلف، از مبارزات دوران انقلاب و دفاع مقدس گرفته تا جنگ اقتصادی و شرایط امروز، همواره حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشته است.

فرهادزاده با تأکید بر اینکه نوجوانان و جوانان در تمامی مقاطع حساس نظام اسلامی در صحنه حضور داشته‌اند، بیان کرد: ایران اسلامی به بالندگی، بصیرت و ظرفیت‌های نسل جوان خود افتخار می‌کند.

وی جوانان را سرمایه‌های اصلی پیشرفت و از مؤلفه‌های مهم اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: دشمنان از گسترش تفکر و روحیه شهید حسین فهمیده در میان نسل جوان هراس دارند؛ چراکه به‌خوبی می‌دانند همین روحیه می‌تواند ضامن حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور باشد.

ضرورت توجه به مناطق محروم میامی

امام جمعه میامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل و مطالبات شهرستان تأکید کرد: مناطق محروم و روستاهای شهرستان میامی نیازمند توجه جدی‌تر مسئولان هستند و باید برای رسیدگی به مسائل و رفع مشکلات این مناطق اهتمام بیشتری صورت گیرد.