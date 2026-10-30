به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع دیواندره با تشریح جایگاه نماز جمعه در آموزه‌های اسلامی، بر ضرورت حضور منظم و آگاهانه مسلمانان در این فریضه دینی تأکید کرد.

وی با استناد به آیه نهم سوره جمعه، شرکت در نماز جمعه را از واجبات دینی برشمرد و اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم مؤمنان را هنگام شنیدن ندای نماز جمعه به حضور در این مراسم و رها کردن کسب‌وکار دعوت کرده است که این موضوع بیانگر اهمیت ویژه این فریضه در زندگی مسلمانان است.

امام جمعه دیواندره با اشاره به روایات نبوی درباره پیامدهای بی‌توجهی به نماز جمعه افزود: ترک این فریضه از روی سهل‌انگاری مورد تأکید و هشدار جدی در آموزه‌های دینی قرار گرفته است و مسلمانان باید نسبت به حضور در این اجتماع عبادی احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

ماموستا مرادی با خطاب قرار دادن نسل جوان، خواستار مشارکت پرشورتر آنان در نماز جمعه شد و گفت: نماز جمعه تنها یک مراسم عبادی نیست، بلکه کلاس هفتگی تربیت دینی و اخلاقی است که می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ایمان، اصلاح رفتار و افزایش آگاهی جامعه باشد.

وی همچنین بر مسئولیت امامان جمعه و خطیبان در برگزاری مطلوب این آیین تأکید کرد و افزود: خطیبان باید با استفاده از آیات قرآن، احادیث صحیح و بیانی ساده و اثرگذار، مردم را به تقوا و ارزش‌های اسلامی دعوت کنند و با طرح مطالب مفید و کاربردی، زمینه تقویت محبت خداوند و پیامبر اسلام(ص) را در دل مؤمنان فراهم آورند.

نماز جمعه؛ کنگره هفتگی وحدت مسلمانان

امام جمعه دیواندره در ادامه با تشریح ابعاد اجتماعی و سیاسی نماز جمعه، این مراسم را بزرگ‌ترین اجتماع هفتگی مسلمانان پس از مناسک سالانه حج دانست و تصریح کرد: این اجتماع فرصتی برای نمایش وحدت و اقتدار مسلمانان و تقویت روحیه برادری و همبستگی در جامعه اسلامی است.

ماموستا مرادی آگاهی‌بخشی درباره مسائل دینی، عقیدتی و رویدادهای مهم اجتماعی، تقویت انسجام میان مسلمانان، ایجاد نشاط معنوی و جلب مشارکت عمومی برای حل مشکلات جامعه را از مهم‌ترین کارکردهای نماز جمعه عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجتماع هفتگی نماز جمعه می‌تواند با تقویت روحیه جمعی، از گسترش انزوا و فردگرایی جلوگیری کند و بستری برای همفکری، همکاری و رفع مشکلات اجتماعی فراهم آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار معنوی و روانی حضور در مناسک عبادی جمعی اشاره کرد و گفت: انسان در زندگی امروز با فشارهای روانی و تنش‌های متعددی روبه‌رو است و آموزه‌های دینی و حضور در جمع مؤمنان می‌تواند در تقویت آرامش، امید و رضایت از زندگی نقش مؤثری داشته باشد.

امام جمعه دیواندره افزود: نماز جمعه علاوه بر آثار عبادی، زمینه تقویت ارتباطات اجتماعی، همدلی و حمایت متقابل میان افراد جامعه را فراهم می‌کند و از این منظر نیز دارای اهمیت است.