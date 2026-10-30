امام جمعه قم: نفوذ نامشروع آمریکا باید از منطقه غرب آسیا برچیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم‌، با تبیین جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در شناخت حق و تشخیص مسیر صحیح در جامعه اسلامی، بر ضرورت توجه به سیره و جایگاه آن حضرت در تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای اجتماعی و سیاسی تأکید کرد.



وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) درباره پیوند خشم و رضایت حضرت فاطمه زهرا(س) با خشم و رضایت خداوند اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) با معرفی حضرت زهرا(س) به‌عنوان شاخص حق، معیاری روشن برای تشخیص مسیر صحیح در اختیار امت اسلامی قرار داد تا در میان جریان‌های مختلف، ملاک ارزیابی حق و باطل مشخص باشد.



امام جمعه قم با بیان اینکه برخی جریان‌ها در جامعه به دنبال جلب رضایت عمومی هستند، تصریح کرد: معیار اصلی در حرکت جامعه اسلامی نباید صرفاً کسب رضایت مردم باشد، بلکه باید رضایت حضرت فاطمه زهرا(س) و در حقیقت رضایت خداوند متعال مورد توجه قرار گیرد.



سعیدی با استناد به آیه ۵۵ سوره مائده، بر جایگاه ولایت در منظومه اعتقادی اسلام تأکید کرد و گفت: خداوند در این آیه، ولایت را برای خود، پیامبر اکرم(ص) و مؤمنانی که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند، بیان کرده است که مصداق آن حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(ع) است و جامعه اسلامی باید در مسیر این ولایت باقی بماند.



وی خاطرنشان کرد: همه ارکان نظام جمهوری اسلامی باید با التزام به ولایت امیرالمؤمنین(ع)، در عرصه‌های مختلف، رضایت و خشم حضرت زهرا(س) را شاخص حرکت خود قرار دهند و در این مسیر از معیارهای الهی فاصله نگیرند.



پیامبر(ص) شاخص تشخیص حق را معرفی کرد



خطیب جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از کتاب شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید درباره شرایط پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، به موضوع جایگاه اهل‌بیت(ع) و ضرورت شناخت جریان حق در جامعه اسلامی پرداخت.



وی با نقل مضمون این روایت درباره پرسش فردی از امیرالمؤمنین علی(ع) پیرامون اینکه اگر پیامبر فرزندی بالغ از خود بر جای می‌گذاشت، آیا مردم زمام امور را به او می‌سپردند، اظهار کرد: در پاسخ منقول از امیرالمؤمنین(ع) آمده است که اگر آن فرزند مانند ایشان عمل نمی‌کرد، مردم او را نیز به شهادت می‌رساندند.



سعیدی با اشاره به دشواری تشخیص حق در برخی مقاطع تاریخی و شرایط تقیه، بر اهمیت بصیرت در شناخت جایگاه اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و یادآور شد: معرفی حضرت زهرا(س) از سوی پیامبر اکرم(ص)، معیاری برای هدایت امت و تمایز میان مسیر حق و جریان‌های انحرافی بود.



پدافند غیرعامل در برابر تهدیدها ضروری است



امام جمعه قم همچنین با گرامیداشت مناسبت‌های پیش‌رو، یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده را پاس داشت و با اشاره به روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: شهید فهمیده با اقدام استشهادی خود، جسمش را از دست داد اما روح و یاد او ماندگار شد و به الگویی برای نوجوانان بسیجی تبدیل شد.



وی با اشاره به هفته پدافند غیرعامل، این حوزه را از روش‌های مؤثر و پایدار دفاعی در برابر تهدیدها دانست و افزود: پدافند غیرعامل امروزه به یکی از اصول جدایی‌ناپذیر جنگ‌ها تبدیل شده است و موفقیت در این عرصه به همکاری مسئولان، دولت و همراهی مردم، به‌ویژه در شرایط حساس، نیاز دارد.



سعیدی با تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر تهدیدها، ضرورت توجه به نقش‌آفرینی مجموعه‌های مسئول و مشارکت عمومی در تحقق اهداف پدافند غیرعامل را مورد توجه قرار داد.



نفوذ آمریکا باید از منطقه برچیده شود



خطیب جمعه قم در ادامه با اشاره به مناسبت‌های تاریخی آبان‌ماه، سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب، سالروز صدور منشور برادری از سوی امام خمینی(ره) و روز فرهنگ عمومی را یادآور شد.



وی همچنین با اشاره به ۱۳ آبان، سالروز تسخیر سفارت آمریکا، روز مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش‌آموز و سالروز تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه، به تبیین روند تقابل با سیاست‌های آمریکا پرداخت.



سعیدی با اشاره به تفاوت شرایط تقابل ایران با آمریکا در مقاطع تاریخی مختلف گفت: اگر در سال ۱۳۵۸ چالش ما با آمریکا بر سر افشای ماهیت لانه جاسوسی بود، امروز مسئله اصلی برچیده شدن نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیاست و به حول و قوه الهی، ریشه این جرثومه فساد از منطقه کنده خواهد شد.